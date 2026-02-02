Пропавшая Ирина Усольцева имеет неоплаченные штрафы на пять тысяч рублей
Ирина Усольцева, которая пропала вместе с мужем и пятилетней дочерью в Красноярском крае, имела задолженность по административным штрафам за нарушения ПДД на сумму около 4,8 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
В отношении Усольцевой открыты три исполнительных производства на общую сумму 4 750 рублей 65 копеек. Все они связаны с правонарушениями, зафиксированными камерами дорожного движения Госавтоинспекции Красноярского края. Один исполнительный лист на 250 рублей 65 копеек выдали 10 сентября 2025 года — до исчезновения женщины. Ещё два производства на сумму по 2 250 рублей возбудили 19 и 24 декабря.
В управлении Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю подтвердили, что производства находятся на исполнении и оснований для их приостановления нет. При этом в ведомстве уточнили, что судебных решений в отношении Усольцевой не имеется, а задолженности по административным штрафам не переходят к наследникам.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года в районе посёлка Кутурчин во время туристического похода. Они направлялись по маршруту в сторону горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»), при этом основной версией остаётся несчастный случай.
Активные поисковые мероприятия завершились 12 октября. В настоящее время работы продолжаются в формате точечных задач с участием профессиональных и аттестованных спасателей.
Читайте также: