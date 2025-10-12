Поисковая операция семьи Усольцевых под Красноярском получила ограничения
В связи с поисками семьи Усольцевых, пропавшей в окрестностях Красноярска, введены ограничения для волонтеров. Об этом сообщила пресс-служба «ЛизыАлерт».
Согласно полученным данным, к поисковой операции теперь допускаются только квалифицированные волонтёры, имеющие необходимую подготовку. Это связано с высокими рисками из-за труднодоступных мест и ухудшением погодных условий в зоне экспедиции, уточнил ТАСС.
Ранее поступала информация, что поисково-спасательный отряд обследовал более 5 тыс. км таежных дорог в Красноярском крае семьи Усольцевых. При этом никак следов пропавших обнаружено не было.
Семья Усольцевых 28 сентября отправилась в туристический поход в урочище Буратинка, которое находится на территории Партизанского района Красноярского края. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь.
