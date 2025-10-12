Поисковая операция семьи Усольцевых под Красноярском получила ограничения

12 октября 2025, 06:35

Поиском семьи Усольцевых под Красноярском будут заниматься только профессионалы

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

В связи с поисками семьи Усольцевых, пропавшей в окрестностях Красноярска, введены ограничения для волонтеров. Об этом сообщила пресс-служба «ЛизыАлерт».