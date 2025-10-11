Один из членов семьи Усольцевых не хотел идти в поход
Ирина Усольцева, пропавшая вместе с мужем и дочерью под Красноярском, не захотела идти со своими знакомыми в ретрит (временный уход от обыденной жизни к духовным практикам — «Радио 1»). Об этом пишет телеграм-канал Kras Mash.
В переписке с подругой женщина рассказала, что во время поездки она внезапно передумала идти на «тантру» и предложила мужу провести время вдвоем или втроем с дочерью. Супруг согласился и выбрал маршрут в 200 км от города с красивыми местами и домом-куполом с баней.
Однако 28 сентября семья Усольцевых бесследно исчезла на подходе к горе Буратинка. На поиски выдвинулись более 1,4 тысячи добровольцев. Пешие группы преодолели и проверили свыше 4,5 тысячи километров, но безуспешно. Местонахождение пропавших до сих пор остается неизвестным.
Читайте также: