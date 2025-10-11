Один из членов семьи Усольцевых не хотел идти в поход

11 октября 2025, 13:40

Kras Mash: пропавшая с семьей в тайге Ирина Усольцева не хотела идти в поход

Фото: iStock/Maryviolet

Ирина Усольцева, пропавшая вместе с мужем и дочерью под Красноярском, не захотела идти со своими знакомыми в ретрит (временный уход от обыденной жизни к духовным практикам — «Радио 1»). Об этом пишет телеграм-канал Kras Mash.