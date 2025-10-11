Сотрудники МЧС обследовали 35 кв. км леса в поисках красноярской семьи Усольцевых

11 октября 2025, 11:06

Фото: МЧС России по Красноярскому краю (Telegram @mchskrsk)

За сутки поисковыми группами в Красноярском крае обследовано 36 квадратных километров лесного массива и более 284 километров лесных дорог в рамках поисков пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых. Об этом сообщает Главное управление МЧС по краю.