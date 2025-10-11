Сотрудники МЧС обследовали 35 кв. км леса в поисках красноярской семьи Усольцевых
За сутки поисковыми группами в Красноярском крае обследовано 36 квадратных километров лесного массива и более 284 километров лесных дорог в рамках поисков пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых. Об этом сообщает Главное управление МЧС по краю.
Отмечается, что несмотря на значительные усилия результаты поисковых работ пока отсутствуют.
Напомним, что родители с пятилетней дочкой пропали более двух недель назад. МВД Красноярского края подтвердило их исчезновение. Туристы отправились в поход 28 сентября по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как семья с рюкзаками начала маршрут к Кутурчинскому белогорью. По факту безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело.
В минувший четверг Следственный комитет сообщил, что специалисты поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» зафиксировали радиосигнал телефона главы семьи Сергея Усольцева в семи километрах от поселка Кутурчин. Сигнал исходил ещё 28 сентября, но эту зону ранее не обследовали.
Поисковые группы работают в экстремальных условиях – люди передвигаются по пояс в снегу, некоторые получают травмы, рассказал представитель «ЛизаАлерт» Владислав Величко.
