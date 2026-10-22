В Италии рост цен на топливо увеличил расходы автомобилистов

22 октября 2026, 13:53

Семьи в Италии тратят на поездки на сотни евро больше из-за подорожания бензина

Фото: istockphoto / simpson33

В Италии растут расходы автомобилистов на топливо. На одной из заправок в Милане литр дизеля стоит от двух евро двадцати пяти до двух евро двадцати шести цента. Подорожание также увеличивает затраты перевозчиков и представителей сельского хозяйства. Об этом сообщил «Известиям» журналист Самуэле Мета.