В Италии рост цен на топливо увеличил расходы автомобилистов
В Италии растут расходы автомобилистов на топливо. На одной из заправок в Милане литр дизеля стоит от двух евро двадцати пяти до двух евро двадцати шести цента. Подорожание также увеличивает затраты перевозчиков и представителей сельского хозяйства. Об этом сообщил «Известиям» журналист Самуэле Мета.
По словам журналиста, ситуация обострилась после того, как дальнобойщики на юге Италии решили заблокировать крупнейшие автомагистрали региона. Это создало проблемы для движения транспорта и грузоперевозок. Мета связал последующий рост цен с решением правительства Джорджи Мелони отменить с октября временную скидку на акцизы.
На фоне подорожания топлива увеличиваются и расходы жителей страны. Итальянец Сальваторе рассказал, что поездка на юг страны к отцу и обратно обошлась ему почти в восемьсот евро. В эту сумму вошли расходы на бензин, паром и платные дороги.
По его словам, бензин стоил около двух евро тридцати центов за литр, а проезд по отдельным платным участкам обходился в восемьдесят и девяносто евро. Даже гибридный автомобиль не помог существенно сократить затраты на дальнюю поездку.
Сальваторе отметил, что подорожание особенно ощутимо для семей, которым приходится ежедневно возить детей в школу, на дополнительные занятия и спортивные секции. Если раньше дополнительные расходы на топливо составляли от десяти до сорока евро в месяц, то теперь для семьи из трёх-четырёх человек с одним автомобилем они могут достигать ста–трёхсот евро.
Другой житель Италии рассказал, что теперь старается пользоваться машиной только при необходимости, чтобы тратить меньше топлива и реже заезжать на заправку.
Рост цен происходит на фоне отказа Рима от российской нефти, а также напряжённости вокруг Ормузского пролива и конфликта в Иране.
C 18 октября в Италии проходят уличные протесты, сопровождающиеся столкновениями с полицией. Помимо Милана, правоохранительные органы расследуют инциденты в Турине, Брешии и Болонье.
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