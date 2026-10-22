Штырь пронзил пах российского школьника и остановился в сантиметре от сердца

22 октября 2026, 15:55

Кировские хирурги спасли 12-летнего мальчика, упавшего на металлический штырь

Фото: iStock/faustasyan

12-летний мальчик из Кировской области получил проникающее ранение туловища, упав на металлический штырь, который остановился всего в сантиметре от сердца. Об этом сообщила пресс-служба минздрава региона.





Несчастный случай произошел в начале октября в одном из сел Уржумского района. Во время игры мальчик упал с высоты собственного роста на торчащую арматуру. Скорая доставила его в Уржумскую ЦРБ. Там медики после консультаций с врачами областного центра по линии санавиации решили оперировать ребенка на месте.



Хирурги Дмитрий Голубев, Александр Логиновский, Дмитрий Куцевол и анестезиолог Руслан Трубицын извлекли штырь и ушили рану. По словам первого, арматура прошла от паховой области вдоль передней брюшной стенки и остановилась менее чем в сантиметре от перикарда — подобных случаев в истории отделения раньше не было.

«Этот случай можно назвать «вторым рождением», ведь инородное тело прошло совсем рядом с жизненно важными органами, чудом не задев их», — отметил Голубев.