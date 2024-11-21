Воробьёв посетил волонтёрскую мастерскую «Zамаскируем СВОих» в Краснознаменске

Андрей Воробьёв (в центре). Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева
Мастерские объединения «Zамаскируем СВОих» по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей, маскировочных накидок, сухого душа и прочих вещей, нужных бойцам в зоне специальной военной операции, открыты в Доме офицеров Краснознаменска, в работах принимают участие свыше 250 волонтёров. Мастерскую посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
Каждый день в волонтёрских мастерских работают около 50 человек: члены семьи участников СВО и просто неравнодушные люди. Произведённое в мастерских рассылают по разным воинским подразделениям.«Я хотел поблагодарить вас за то, что вы делаете! Очень много слышал о вашем дружном коллективе, который Олеся (руководитель объединения «Zамаскируем СВОих» Олеся Черемисина — прим. ред.) собрала и уже продолжительное время возглавляет. Хочу передать вам слова признательности и от себя лично, и от тех подразделений, которые используют то, что вы производите от чистого сердца», — сказал волонтёрам Андрей Воробьёв.
«Когда пришла идея организовать все это, я боялась, что люди не придут. Но я так ошибалась! Многие, как и я, очень хотели чем-то помочь. К нам приходят и школьники, и молодые и очень немолодые люди, детки с четырёх лет вместе с родителями», — рассказала Олеся Черемисина.За время работы мастерских в Доме офицеров Краснознаменска оттуда в зону СВО доставили уже свыше 30 тысяч квадратных метров маскировочный сетей, около 19 с половиной тысяч наборов «сухого душа», 6,2 тыс. упаковок сухих завтраков, а также около 400 носилок-волокуш и 260 маскировочных накидок.
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