«Пока не слишком поздно»: В ГД призвали как можно скорее запретить вейпы
Вопрос о запрете вейпов в России уже давно назрел. Так считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, решение о запрете вейпов является «ожидаемым» и уже «перезревшим» из-за медленного продвижения. Тем временем тревогу уже забили родители, потому что возраст потребления вейпов активно снижается.
«Мы сегодня видим, как эта дрянь повсеместно захватила умы, особенно молодежи, и вошла в привычку. Вейпы калечат, у нас умирают от вейпов. И возраст потребления снижается. Родители бьют уже тревогу», — сказал Нилов в разговоре с RT.Он призвал как можно быстрее запретить вейпы, пока еще не совсем поздно.