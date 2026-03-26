«Пока не слишком поздно»: В ГД призвали как можно скорее запретить вейпы

26 марта 2026, 14:52

Депутат Нилов: Вейпы нужно запретить как можно быстрее

Фото: iStock/Benjamin Robinson

Вопрос о запрете вейпов в России уже давно назрел. Так считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.





По его словам, решение о запрете вейпов является «ожидаемым» и уже «перезревшим» из-за медленного продвижения. Тем временем тревогу уже забили родители, потому что возраст потребления вейпов активно снижается.





«Мы сегодня видим, как эта дрянь повсеместно захватила умы, особенно молодежи, и вошла в привычку. Вейпы калечат, у нас умирают от вейпов. И возраст потребления снижается. Родители бьют уже тревогу», — сказал Нилов в разговоре с RT.