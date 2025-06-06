Подмосковный нарколог Холдин: курящие вейпы подростки чаще болеют

06 июня 2025, 18:02

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В молодёжной среде до сих пор существует миф о том, что курение вейпов менее вредно, чем обычное курение. Однако это не так – оно всё равно ухудшает здоровье, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.







«Если раньше наша профилактическая работа строилась вокруг курения обычных сигарет, то сейчас мы делаем упор на электронные гаджеты по доставке никотина. Во-первых, молодой некрепкий организм не имеет столько ресурсов, чтобы справиться с токсичным воздействием электронных сигарет. Во-вторых, их курение подтачивает иммунитет, и ребёнок начинает больше болеть вирусными инфекциями. Появляются кашель, боли в груди, иногда одышка», – сказал нарколог.