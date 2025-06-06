Подмосковный нарколог Холдин: курящие вейпы подростки чаще болеют
В молодёжной среде до сих пор существует миф о том, что курение вейпов менее вредно, чем обычное курение. Однако это не так – оно всё равно ухудшает здоровье, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Если раньше наша профилактическая работа строилась вокруг курения обычных сигарет, то сейчас мы делаем упор на электронные гаджеты по доставке никотина. Во-первых, молодой некрепкий организм не имеет столько ресурсов, чтобы справиться с токсичным воздействием электронных сигарет. Во-вторых, их курение подтачивает иммунитет, и ребёнок начинает больше болеть вирусными инфекциями. Появляются кашель, боли в груди, иногда одышка», – сказал нарколог.Кроме того, по его словам, применение вейпов может вызвать аллергические реакции и даже отравление никотином – ведь их в основном курят чаще обычных сигарет.
К тому же курение вейпов и электронных систем доставки никотина замедляет работу мозга, добавил Холдин. Подросток становится рассеянным, появляется усталость, нарушения сна, перепады настроения.
В министерстве напомнили, что со 2 по 8 июня проходит Неделя сохранения детского здоровья.