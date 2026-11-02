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«Пока темка хайпует»: Главный зумер России призвал создать профсоюз поколения Z

Блогер Максим Лутчак предложил создать в России профсоюз молодёжи
Максим Лутчак (Фото: Telegram @lutchakochem)

Блогер Максим Лутчак, известный как «главный зумер России», предложил создать в стране профсоюз молодёжи.



В разговоре с корреспондентом издания «Абзац» Максим добавил, что готов возглавить эту организацию.

«Мне кажется, никогда не поздно. Надо, пока эта темка ещё как-то острит, хайпует, создать профсоюз. И я, между прочим, готов им заняться. Возглавить, да», — сказал блогер.
Лутчак пояснил, что у каждого поколения есть положительные черты. По его словам, зумеры более мобильны, готовы быстро трансформироваться и приспосабливаться к изменениям. В качестве примера он привёл работу с искусственным интеллектом. При этом парень оценил дисциплинированность миллениалов. Он подчеркнул, что именно этому качеству зумерам стоит поучиться.
Ольга Щелокова

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