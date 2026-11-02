«Оставить не могла»: Мать Тимати раскрыла подробности родов Валентины Ивановой
Симона Черноморская рассказала, как оказалась на родах Валентины Ивановой
Мать рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Симона Черноморская в шоу «Ой, мамочки» рассказала, как оказалась на родах Валентины Ивановой.
Симона призналась, что оказалась рядом с невесткой во время появления внучки Эммы на свет практически случайно. Тимати в этот момент был на гастролях, мама Валентины находилась далеко, а самой роженице требовалась колоссальная поддержка.
«Я была уверена, что Валя начнёт рожать, когда [Тимур] уедет. Так оно и получилось. Я всё время на телефоне, каждую ночь, чтобы вдруг что-то. Он уезжает утром, примерно в шесть утра, а часов в 10 утра она мне звонит и говорит: «Симона, началось». Ну и всё. Если бы был папа, я думаю, что я бы там не нужна была. Хотя я не уверена, она хотела. <…> А насчёт пуповины... Когда ребёнок уже родился, доктор спрашивает: «Кто будет перерезать?» Я говорю: «А вы кого-то здесь видите ещё?» И всё», — объяснила Черноморская.Мать рэпера подчеркнула, что со своими невестками она в хороших отношениях, и оставить Валентину в такой ситуации она просто не могла.