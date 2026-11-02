«Она спит с моим мужем»: Алана Мамаева упрекнула Надежду Санько в предательстве

02 ноября 2026, 10:07

Алана Мамаева заявила, что Надежда Санько была любовницей её бывшего мужа

Алана Мамаева (Фото: Telegram @alanamamaeva1)

Алана Мамаева в реалити-шоу «Звёзды в джунглях. Суперсезон» рассказала, что Надежда Санько состояла в отношениях с её бывшим мужем Павлом Мамаевым.





Модель поговорила с Натаном, Анастасией Швецовой и Вадимом Дубровиным и рассказала им о разводе с футболистом. По её словам, супруги договорились расстаться без скандалов. Павел женился на её приятельнице Надежде Санько. Выяснилось, что та помогала ей при разводе и одновременно уже состояла в отношениях со спортсменом.

«Девочка, с которой я близко общаюсь, которая знает, что происходит, которая советует мне адвоката, а сама в это время спит с моим ещё даже не бывшим мужем, потому что мы были ещё в процессе, даже не развелись. Прикинь, какая была моя реакция, когда я об этом узнала», — высказалась Мамаева.