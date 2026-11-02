«Девушка против»: Милана Стар заявила, что рэпер сорвал их совместный трек

02 ноября 2026, 11:27

Певица Милана Стар обвинила молодого рэпера в срыве записи фита из-за ревности

Милана Стар (Фото: Instagram* / @milana__star)

Певица Милана Стар, дочь актёра Виталия Гогунского, рассказала о неприятной ситуации, которая возникла во время работы над её первым альбомом. По словам артистки, один из совместных треков пришлось отменить из-за решения её музыкального партнёра. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Милана призналась, что они с молодым рэпером уже записали песню, которая им обоим очень нравилась. Однако буквально за день до отправки готового материала певице сообщили, что совместного релиза не будет. Причиной стала ревность возлюбленной исполнителя, которая выступила против их сотрудничества. Имя артиста певица не стала называть.





«Мы сделали очень крутой трек, и за день до отгрузки нам приходит сообщение: "У нас не будет фита, девушка против". Это рэпер. Поэтому не фитуйте с рэперами молодыми — они могут вас подставить», — рассказала Милана.