Покинувшие Суджу жители рассказали о пункте временного размещения в Курске

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Покинувшие город Суджа в Курской области жители рассказали в беседе с РИА Новости, что их очень хорошо приняли в пункте временного размещения (ПВР) в Курске, предоставив всё необходимое для комфортного прибывания.
Егор Семёнович Бахтояров и Валентина Ивановна Воскобойникова – жители Суджи. Ночь на 6 августа, когда начались первые обстрелы со стороны ВСУ, они пересидели в подвале своего частного дома. Однако на следующий день приняли решение покинуть город. В Курске они переночевали у знакомых, а потом узнали про санаторий, где размещают эвакуировавшихся.
Там их встретили очень хорошо, предоставили постельное бельё и вкусно накормили. Валентина Ивановна отметила чистоту в ПВР и хорошее отношение к ним персонала.
Собеседники агентства подчеркнули, что им очень хочется вернуться домой, потому что пришлось оставить там домашних животных. При этом узнать об их состоянии сейчас невозможно, поскольку с оставшимися в городе жителями полностью оборвана связь.
Другой житель атакованного ВСУ города Валерий Моисеев рассказал, что тоже разместился в ПВР в Курске. К нему пришли волонтёры, которые составили список необходимых вещей. Спустя некоторое время они всё принесли: одежду, обувь, мыльные принадлежности и другое.
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Там их встретили очень хорошо, предоставили постельное бельё и вкусно накормили. Валентина Ивановна отметила чистоту в ПВР и хорошее отношение к ним персонала.
Собеседники агентства подчеркнули, что им очень хочется вернуться домой, потому что пришлось оставить там домашних животных. При этом узнать об их состоянии сейчас невозможно, поскольку с оставшимися в городе жителями полностью оборвана связь.
Другой житель атакованного ВСУ города Валерий Моисеев рассказал, что тоже разместился в ПВР в Курске. К нему пришли волонтёры, которые составили список необходимых вещей. Спустя некоторое время они всё принесли: одежду, обувь, мыльные принадлежности и другое.
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Анастасия Чинкова