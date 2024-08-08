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Атака ВСУ на Курскую область не станет переломным моментом в конфликте. Об этом заявили обозреватели газеты Bild Юлиан Рёпке и Филипп Пятов.
В своей статье они указали на то, что происходящие в российском регионе события никак не отразятся на общем ходе спецоперации и не являются переломным моментом конфликта.
Они подчеркнули, что в последнее время украинские войска испытывали серьёзные проблемы при обороне своего фронта. Российские же солдаты медленно, но довольно добиваются значительных успехов.
Также обозреватели немецкой газеты отметили прибытие американских истребителей F-16 от стран НАТО на Украину оказалось «слишком запоздалым».
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Они подчеркнули, что в последнее время украинские войска испытывали серьёзные проблемы при обороне своего фронта. Российские же солдаты медленно, но довольно добиваются значительных успехов.
Также обозреватели немецкой газеты отметили прибытие американских истребителей F-16 от стран НАТО на Украину оказалось «слишком запоздалым».
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Анастасия Чинкова