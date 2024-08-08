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В Германии выяснили, станет ли атака ВСУ на Курскую область переломным моментом

Bild: атака ВСУ на Курскую область не будет переломным моментом конфликта
08 августа 2024, 15:41
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

Атака ВСУ на Курскую область не станет переломным моментом в конфликте. Об этом заявили обозреватели газеты Bild Юлиан Рёпке и Филипп Пятов.
В своей статье они указали на то, что происходящие в российском регионе события никак не отразятся на общем ходе спецоперации и не являются переломным моментом конфликта.

Они подчеркнули, что в последнее время украинские войска испытывали серьёзные проблемы при обороне своего фронта. Российские же солдаты медленно, но довольно добиваются значительных успехов.



Также обозреватели немецкой газеты отметили прибытие американских истребителей F-16 от стран НАТО на Украину оказалось «слишком запоздалым».

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#вс рф
#атака
#курская область
Над Херсонской областью впервые заметили истребители F-16
Глава Каховского округа Филипчук: над Херсонской областью замечен F-16
08 августа 2024, 15:29

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил о появлении истребителей США F-16 над контролируемой РФ территорией региона. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Филипчук отметил, что истребители летают над Каховским округом с 7 августа. По мнению главы округа, цель этих полетов заключается в попытке вызвать панику у местных жителей.

Филипчук заявил, что у F-16 будет «комариный» срок службы и они пополнят число трофеев российской армии, которые выставлены на Поклонной горе.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар в Хмельницкой области в районе военного аэродрома, который ВСУ пытаются восстанавливать для размещения истребителей F-16. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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#истребитель f-16
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Стало известно, когда Запад попытается начать переговоры по Украине
Рогов: осенью Запад попытается инициировать мирные переговоры по Украине
08 августа 2024, 15:24

Фото: iStock/Diy13

Запад попытается инициировать реальные мирные переговоры по Украине уже этой осенью. Об этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что это может произойти из-за неспособности западных стран продолжать поддержку Киева. Также власти понимают, что могут потерять всё постукраинское пространство.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Запад глубоко заблуждается, если считает, что сможет затянуть Москву в долгий переговорный процесс и разыграть сценарий, по результатам которого Россия утратит свои инициативы в ходе СВО.

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#евросоюз
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«Строго наказать»: у МО попросили отправить генерал-майора Попова в Курскую область
Mash: у МО РФ попросили отправить генерал-майора Попова в Курскую область
08 августа 2024, 15:23

Фото: iStock/vladj55

Организация «Армия защитников Отечества» попросила «строго наказать» экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова отправкой в Курскую область. О таком предложении рассказал руководитель движения Иван Отраковский в ходе разговора с Telegram-каналом Mаsh.
Отмечается, что соответствующие обращения уже были направлены в Минобороны, Генпрокуратуру и Следственный комитет.

По словам Отраковского, Попов является профессиональным и опытным военным, который смог остановить продвижение ВСУ в Запорожской области. В связи с этим «Армия защитников Отечества» простит отменить ему домашний арест и направить его в Курскую область, где в настоящее время ведутся активные бои.

Накануне Попов, которого обвиняют в причастности к хищению свыше 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката на сумму более 130 миллионов рублей, заявил, что решение суда об отправке его под домашний арест незаконно.

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#минобороны рф
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#сво
#всу
#вс рф
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Военный эксперт высказался о тактике против ВСУ в Курской области
Военный эксперт Дандыкин: ВСУ вытеснят за линию границы в течение пары дней
08 августа 2024, 14:54

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что российские военные за два дня вытеснят ДРГ ВСУ из Курской области. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам эксперта, в регионе находились военные части, которые не имеют никакого отношения к спецоперации. Дандыкин отметил, что в настоящее время в регион стягиваются резервы.

Армия России продолжает работать на вытеснение противника с Курской области, заключил он.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.

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#курская область
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«Пламя стояло стеной»: военкор Коц раскрыл детали удара ВСУ по машине Поддубного
Военкор Коц раскрыл детали ранения Поддубного дроном-камикадзе
08 августа 2024, 14:42

Фото: iStock/trikolor

Автомобиль военкора ВГТРК Евгения Поддубного атаковал украинский дрон-камикадзе, после чего машина съехала в кювет и перевернулась. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, ссылаясь на информацию, полученную от членов съёмочной группы Поддубного.
Он рассказал, что по дороге в Курской области ехали два автомобиля: в первом следовал Поддубный, а во втором – его съёмочная группа. В какой-то момент раздались автоматные очереди. Военкор быстро развернулся, но в этот момент над его машиной раздался взрыв. Вероятнее всего, это был дрон-камикадзе.

После этого автомобиль съехал в кювет, у него загорелся дополнительный бак для дизеля. Уже после воспламенения машина перевернулась.

Съемочная группа тоже съехала в кювет и подбежала к машине журналиста. Им в большим трудом удалось выломать дверь. Внутри они увидели пламя, которое «стояло стеной».

Позднее Коц сообщил, что навестил коллегу в больнице в Курске.

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#военкор
#курская область
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Российские бойцы уничтожили два дрона ВСУ «Баба Яга» в Курской области
08 августа 2024, 14:33

Фото: iStock/trikolor

Российские бойцы уничтожили два вражеских беспилотника «Баба Яга» в Курской области. Кадры публикует Минобороны РФ.
«На кадрах объективного контроля – уничтожение двух беспилотных летательных аппаратов «Баба Яга» ВСУ российскими военнослужащими-операторами FPV-дронов в воздухе», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны также демонстрировало кадры, как российские истребители Су-34 сбросили несколько авиабомб на подразделения ВСУ, которые атакуют Курскую область. Для удара использовались авиационные бомбы ФАБ-500. Атака осуществлялась с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения.

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В ООН прокомментировали атаку ВСУ на военкора Поддубного
УВКПЧ ООН: нападение на военкора Поддубного нарушает Женевские конвенции
08 августа 2024, 14:18

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Нападения на журналистов даже в зоне боевых действий являются нарушениями Женевских конвенций. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, комментируя атаку ВСУ на военкора ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области.
Она подчеркнула, что в ООН уведомлены о произошедшем нападении 7 августа. В настоящее время УВКПЧ пытается получить дополнительные сведения о произошедшем.

Троссел добавила, что всем журналистам, освещающим конфликты, предоставляется защита в соответствии с международным гуманитарным правом. Согласно Женевским конвенциям, нападение на журналистов недопустимо даже в зонах активных боевых действий.

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль Поддубного на приграничной территории Курской области. Военкора с тяжёлыми ранениями сначала доставили в реанимацию в Курскую больницу, а затем перенаправили в НИИ Склифосовского в Москве. Сопровождавшая его съёмочная группа ВГТРК не пострадала.

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#атака
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#курская область
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Уворачивающиеся от пуль и мин ВСУ россияне сумели вырваться из Суджи и попали на видео
Двое россиян на машине сумели покинуть Суджу под обстрелом, сняв это на видео
08 августа 2024, 14:07

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Двое россиян сумели вырваться из города Суджа Курской области, несмотря на обстрел. Снятый ими ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.
Мужчины ехали по дороге из Суджи, как вдруг вслед им стали раздаваться выстрелы. Вскоре один из них заметил разложенные по дороге мины.




Водитель снизил скорость и стал аккуратно объезжать мины. Спустя несколько секунд через выбитое окно они услышали автоматную очередь.

Преодолев еще одно препятствие в виде разложенных поперек дороги мин, им удалось покинуть опасный участок дороги. К этому моменту почти все окна автомобиля уже были разбиты.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.

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Отмечается подготовка ВСУ для наступления на Белгородскую область
Подоляка: ВСУ могут готовить наступление на Белгородскую область
08 августа 2024, 14:07

Фото: iStock/Olena_Z

В Харьковской области отмечается большое скопление подразделений ВСУ, которые в ближайшее время могут организовать наступление на Белгородскую область по аналогии с Курской. Так считает журналист и блогер Юрий Подоляка.
«Отмечена концентрация значительных сил противника севернее Харькова. Думаю, в ближайшее время и здесь могут начаться события. Все пока очень напоминает действия противника перед броском на Курскую область», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.

Он не исключил, что ВСУ планируют измотать подразделения ВС РФ частыми передислокациями с одного участка на другой. Таким образом, журналист предполагает, что уже в ближайшее время боевые действия могут начаться еще на одном участке, и возможно, именно в Белгородской области.

Напомним, многочисленная группировка ВСУ в составе порядка тысячи человек прорвала российскую границу в Курской области и развивает свое наступление по направлениям к Суджанскому и Кореневскому районам. Ситуация в регионе остается крайне напряженной.

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