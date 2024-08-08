Боевики ВСУ начали рыть окопы в Курской области

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Подразделения ВСУ начали возводить фортификации в Курской области и занимать жилые дома, для использования их в качестве пунктов временного размещения. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.
«По моим данным, противник приступил к возведению фортификационных сооружений, начали рыть окопы, блиндажи и капониры для техники в полный профиль на территории РФ в Курской области», — написал Котенок в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в районе райцентра Суджа сооружаются взводные/ротные опорные пункты для малых групп ВСУ, которые вооружены двумя-тремя единицами бронетехники. При этом украинские боевики занимают жилые дома и оборудуют их под пункты временного размещения.
Тем временем противник продолжает перебрасывать в район боевых действий БМП, БТР, танки и бронеавтомобили, в том числе американского производства.
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Элина Позднякова