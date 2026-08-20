Солист «Три дня дождя» Викторов сообщил об угоне своего автомобиля
Солист музыкальной группы «Три дня дождя» Глеб Викторов заявил об угоне своей иномарки и попросил помощи у фанатов. Соответствующий пост появился в его Телеграм-канале.
Музыкант опубликовал обращение, признавшись, что не смог бы обратиться к поклонникам, если бы сумел разобраться с ситуацией самостоятельно. В посте артист попросил всех, кто мог видеть его BMW с госномером Т877КР550, передать информацию администраторам паблика.
Напомним, что в середине июля исполнитель приостановил концертную деятельность. Причиной паузы стал инцидент на выступлении в Екатеринбурге. Викторов пел вживую, но позже начал сбиваться с ритма, плохо удерживал равновесие и не попадал в ноты. Зрители предположили, что артист находился на сцене в состоянии алкогольного опьянения.
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