Солист «Три дня дождя» Викторов сообщил об угоне своего автомобиля

20 августа 2026, 05:14

Глеб Викторов (Фото: Telegram @everydayrain)

Солист музыкальной группы «Три дня дождя» Глеб Викторов заявил об угоне своей иномарки и попросил помощи у фанатов. Соответствующий пост появился в его Телеграм-канале.