Приземлился в Москве: американский рэпер Lil Pump готовится к большому концерту в столице России
Рэпер Lil Pump (настоящее имя — Газзи Гарсия) прибыл в Москву, где даст первый в России большой сольный концерт. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Артист приземлился в столице 20 августа в 05:53 по московскому времени. Рейс авиакомпании Georgian Airways сначала совершил посадку в Шереметьево, а затем прибыл в аэропорт Внуково.
Выступление Lil Pump пройдёт 22 августа на сцене VK Stadium. По данным организаторов, это будет дебютный масштабный сольный концерт исполнителя в России. При этом рэпер уже бывал в стране, работал с российскими артистами и неоднократно подчёркивал, что тепло относится к своим поклонникам в РФ.
Популярность к Lil Pump пришла в середине 2010‑х: он стал одним из пионеров продвижения музыки через SoundCloud, чем заинтересовал крупные лейблы. Дебютный альбом артиста добрался до третьей строчки в чарте Billboard 200, а сингл Gucci Gang обрёл мировую известность.
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