Приземлился в Москве: американский рэпер Lil Pump готовится к большому концерту в столице России

20 августа 2026, 06:58

Американский рэпер Lil Pump прилетел в Москву

Lil Pump (Фото: Instagram* / @lilpump)

Рэпер Lil Pump (настоящее имя — Газзи Гарсия) прибыл в Москву, где даст первый в России большой сольный концерт. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.