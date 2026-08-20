Виктория Боня сообщила о незваном госте и заявлении в полицию
Неизвестный мужчина проник на территорию дома Виктории Бони в Монако
На территорию дома Виктории Бони в Монако проник незнакомец. В личном блоге телеведущая рассказала, что мужчина перелез через забор и пытался с ней поговорить.
Боня вызвала полицию, передала правоохранителям фотографию сталкера и, как она рассказала, его задержали через 20 минут. Звезда обратилась к мужчине, предупредила его о возможных последствиях и подчеркнула, что при повторной попытке вторжения речь пойдёт о депортации.
«Человека поймала полиция. Я написала заявление. Надеюсь на этом история закончится», — написала телеведущая в Телеграм-канале.При этом Боня, несмотря на обращение в правоохранительные органы, попросила силовиков отпустить нарушителя. По словам знаменитости, она «никому не хочет устраивать проблемы».