Виктория Боня сообщила о незваном госте и заявлении в полицию

20 августа 2026, 04:57

Неизвестный мужчина проник на территорию дома Виктории Бони в Монако

Виктория Боня (Фото: Telegram @bonyaviktorya)

На территорию дома Виктории Бони в Монако проник незнакомец. В личном блоге телеведущая рассказала, что мужчина перелез через забор и пытался с ней поговорить.





Боня вызвала полицию, передала правоохранителям фотографию сталкера и, как она рассказала, его задержали через 20 минут. Звезда обратилась к мужчине, предупредила его о возможных последствиях и подчеркнула, что при повторной попытке вторжения речь пойдёт о депортации.



«Человека поймала полиция. Я написала заявление. Надеюсь на этом история закончится», — написала телеведущая в Телеграм-канале.