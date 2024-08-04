Поклонская назвала оскорбительными слова Ткачёва о равноправии женщин

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Советник генпрокурора России, экс-депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала оскорбительными слова настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Андрея Ткачёва.
Ранее Ткачёв в ходе своей проповеди, которую он опубликовал на YouTube-канале, заявил, что раньше женщины были домохозяйками, примером мудрости и хитрости житейской. Она знала, как, «имея в руках две жмени пшенной крупы и кусочек сала», прокормить большую семью и перешить какую-нибудь вещь.
Однако позднее женщины начали требовать равноправия, избирательных прав и начали «лезть» во власть. Ткачёв задался вопросом, зачем всё это нужно женщине, у которой есть семья. «Тебе что, заняться что ли нечем?», – задался вопросом священнослужитель.
В ответ на это Поклонская назвала такие заявления Ткачёва ханжеством. Она подчеркнула, что эти слова оскорбляют всех россиянок, которые имеют равные права с мужчинами, но при этом сохраняют свою женственность.
Не понравились слова Ткачёва и главе комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нине Останиной, которая в интервью RTVI отнесла его слова к «периоду до 1917 года».
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Однако позднее женщины начали требовать равноправия, избирательных прав и начали «лезть» во власть. Ткачёв задался вопросом, зачем всё это нужно женщине, у которой есть семья. «Тебе что, заняться что ли нечем?», – задался вопросом священнослужитель.
В ответ на это Поклонская назвала такие заявления Ткачёва ханжеством. Она подчеркнула, что эти слова оскорбляют всех россиянок, которые имеют равные права с мужчинами, но при этом сохраняют свою женственность.
Не понравились слова Ткачёва и главе комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нине Останиной, которая в интервью RTVI отнесла его слова к «периоду до 1917 года».
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Анастасия Чинкова