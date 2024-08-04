СМИ сообщили о сложностях со знакомствами женщин и мужчин на Украине

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Полномасштабный военный конфликт с Россией затронул почти все аспекты повседневной жизни на Украине, пишет The New York Times. Так, многие украинцы сталкиваются с трудностями при попытке познакомиться и найти пару.
Согласно данным опроса, романтические связи помогли украинцам преодолевать психологические травмы, которые развились на фоне конфликта. Уточняется, что особенно сильно нехватку в поиске партнера почувствовали женщины на Украине, так как большинство представителей сильного пола либо отправились на фронт, либо практически не покидают домов, страшась мобилизации.
По словам психотерапевта и сексолога Маргариты Стельмашовой, остается лишь небольшой процент мужчин, которые готовы к отношениям и хотят их. Отмечается, что происходящее многих отпугивает от создания семьи. Также на Украине проблематично познакомиться, по причине того, что часть людей не готовы вступать в отношения с уклонистами или теми, кто говорит только на русском языке.
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