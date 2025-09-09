Поклонская раскрыла тайное языческое прошлое Донбасса

09 сентября 2025, 18:02

Экс-депутат ГД Поклонская заявила о возможной связи Луганска с язычниками

Фото: iStock/Dawid Kalisinski Photography

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская предположила, что название города Луганска может иметь языческое происхождение. Соответствующую версию она озвучила в своём личном блоге, пишет Lenta.ru.





По словам Поклонской, Луганск мог получить имя от небольшой деревни на берегу реки Лугань. А сама река якобы названа в честь кельтского солнечного бога Лу – покровителя света, солнца, плодородия и воинов. Экс-депутат сослалась на одну из исторических версий, согласно которой древние жители Донбасса поклонялись именно этому божеству.





«Это лишь малая часть интересной истории, которую кто-то боится принимать, кто-то пытается достать, кто-то – спрятать», — написала Поклонская, подчеркнув, что культурные и религиозные слои прошлого часто тесно переплетены между собой.