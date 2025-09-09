Поклонская раскрыла тайное языческое прошлое Донбасса
Экс-депутат ГД Поклонская заявила о возможной связи Луганска с язычниками
Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская предположила, что название города Луганска может иметь языческое происхождение. Соответствующую версию она озвучила в своём личном блоге, пишет Lenta.ru.
По словам Поклонской, Луганск мог получить имя от небольшой деревни на берегу реки Лугань. А сама река якобы названа в честь кельтского солнечного бога Лу – покровителя света, солнца, плодородия и воинов. Экс-депутат сослалась на одну из исторических версий, согласно которой древние жители Донбасса поклонялись именно этому божеству.
«Это лишь малая часть интересной истории, которую кто-то боится принимать, кто-то пытается достать, кто-то – спрятать», — написала Поклонская, подчеркнув, что культурные и религиозные слои прошлого часто тесно переплетены между собой.Высказывания бывшего депутата вызвали широкий общественный резонанс, особенно с учётом её прошлой репутации ревностной православной верующей и активной защитницы памяти царской семьи. В последние годы Наталью Поклонскую стали связывать с неоязыческим течением викканства – современного религиозного движения, в основе которого лежит культ природы.
Поклонская также выпустила книгу, в которой рассуждает о язычестве в положительном ключе. Это вызвало критику со стороны Русской православной церкви (РПЦ). Известный священник отец Павел (Островский) заявил, что подобные взгляды опасны и посоветовал «держать детей подальше» от общественницы.