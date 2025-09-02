Во Львове завершили эксгумацию останков польских солдат, погибших в 1939 году
Совместная украинско-польская экспедиция завершила эксгумацию останков польских военнослужащих, погибших в сентябре 1939 года при обороне Львова от немецких войск. В двух захоронениях обнаружены останки 40-50 человек.
Работы проводились на территории бывшего кладбища в районе Збоища (ныне в черте Львова). Археологи обнаружили две погребальные ямы размером 2,5 на 4 метра, расположенные на расстоянии двух метров друг от друга. Согласно архивным данным, в одной из них захоронены военные, погибшие в бою 12 сентября 1939 года, во второй — павшие несколькими днями позже. Об этом сообщило Минкультуры Украины.
Специалисты работали более четырех недель. Среди находок — 11 идентификационных жетонов с именами, фамилиями, годами рождения и призывными пунктами, а также личные вещи: зубные щетки, зеркальца и религиозные медальоны. Обнаружены и предметы немецкого происхождения — часть шлема и фрагменты жетона.
Эксгумационные работы стали возможны после решения Киева в ноябре 2024 года разблокировать процесс перезахоронения жертв Волынской резни, приостановленный в 2017 году. В мае 2025 года в селе Пузники Тернопольской области уже были эксгумированы останки 42 поляков, убитых боевиками в 1945 году.
Читайте также: