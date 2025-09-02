Во Львове завершили эксгумацию останков польских солдат, погибших в 1939 году

02 сентября 2025, 01:11

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Совместная украинско-польская экспедиция завершила эксгумацию останков польских военнослужащих, погибших в сентябре 1939 года при обороне Львова от немецких войск. В двух захоронениях обнаружены останки 40-50 человек.