В греческой пещере нашли череп неизвестного существа

06 сентября 2025, 10:46

Фото: iStock/microgen

В пещере Петралона, расположенной юго-восточнее города Салоники в Греции, археологи обнаружили необычный древний череп, которому, по предварительным оценкам, около 300 тысяч лет. Об этом сообщает Daily Mail.