В греческой пещере нашли череп неизвестного существа
В пещере Петралона, расположенной юго-восточнее города Салоники в Греции, археологи обнаружили необычный древний череп, которому, по предварительным оценкам, около 300 тысяч лет. Об этом сообщает Daily Mail.
Находка вызвала широкий резонанс в научном сообществе. По данным издания, череп представляет собой загадочный артефакт, который, по одной из гипотез, мог принадлежать существу, сочетающему черты человека и мифического единорога.
Ученые отмечают, что череп был частично вплавлен в стену пещеры за счет образования кальцита – минерала, который с течением времени образовал вокруг него твердую оболочку, что способствовало сохранности находки. Это редкое явление помогло артефакту сохраниться почти в первозданном виде.
По предварительным данным, череп принадлежал мужчине. Точные антропологические и палеонтологические характеристики находки пока изучаются, однако ученые уже обсуждают возможность, что это – либо ранее неизвестный вид древнего человека, либо представитель ранее неизвестного рода.
Пещера Петралона известна своими археологическими находками, включая останки древних людей и орудия труда, которые играют важную роль в изучении эволюции человека на территории Европы.
Исследователи продолжают работы в пещере, надеясь получить более подробную информацию о происхождении и природе этого загадочного черепа.
