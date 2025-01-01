На Земле началась сильная магнитная буря

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Уровень мощности магнитной бури на Земле увеличился с «сильного» до «очень сильного», сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
Исходя из данных мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля планеты сейчас поднялась до уровня G4 — «очень сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Уровень G4 предполагает, что на Земле, кроме серьёзных помех в связи, могут быть происходить значительные нарушения в радиосвязи, многочасовые помехи в спутниковой и радиочастотной навигации. Даже в тропиках могут быть зафиксированы полярные сияния.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус призвал россиян не бояться очередной магнитной бури. Он подчеркнул, что на самочувствии метеозависимых людей она не должна сильно сказаться, но позволит увидеть полярные сияния в ряде регионов.
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Уровень G4 предполагает, что на Земле, кроме серьёзных помех в связи, могут быть происходить значительные нарушения в радиосвязи, многочасовые помехи в спутниковой и радиочастотной навигации. Даже в тропиках могут быть зафиксированы полярные сияния.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус призвал россиян не бояться очередной магнитной бури. Он подчеркнул, что на самочувствии метеозависимых людей она не должна сильно сказаться, но позволит увидеть полярные сияния в ряде регионов.
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Ольга Енгалычева