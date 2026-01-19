«Покупали и будут покупать»: Жизнь в Москве всегда была привлекательной для россиян

19 января 2026, 16:52

Эксперт по недвижимости Назарян: Люди всегда будут покупать квартиры в Москве

Фото: iStock/nantonov

Россияне всегда покупали и будут покупать квартиры в Москве. Об этом заявила эксперт по недвижимости, генеральный директор агентства элитной недвижимости «ФОРТЕ ПРЕМИУМ» Зара Назарян.





Она пояснила, что люди покупают квартиры, решая личные вопросы, например, расширение жилплощади или ее размен, покупка квартиры для ребенка или переезд в Москву.





«И исходя из опыта могу сказать, что вне зависимости от внешних факторов, люди покупали, покупают и будут покупать квартиры в Москве всегда», — заявила Назарян в разговоре с RuNews24.ru.