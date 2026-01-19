«Покупали и будут покупать»: Жизнь в Москве всегда была привлекательной для россиян
Россияне всегда покупали и будут покупать квартиры в Москве. Об этом заявила эксперт по недвижимости, генеральный директор агентства элитной недвижимости «ФОРТЕ ПРЕМИУМ» Зара Назарян.
Она пояснила, что люди покупают квартиры, решая личные вопросы, например, расширение жилплощади или ее размен, покупка квартиры для ребенка или переезд в Москву.
«И исходя из опыта могу сказать, что вне зависимости от внешних факторов, люди покупали, покупают и будут покупать квартиры в Москве всегда», — заявила Назарян в разговоре с RuNews24.ru.
Однако в случае покупки квартиры в качестве инвестиции для начала необходимо оценить перспективы. Если стоит цель сохранения капитала, то можно покупать любую недвижимость. При желании заработать эксперт посоветовала вкладываться в квартиры премиум-класса на старте продаж в районе, где пока еще мало новостроек, поскольку именно такие объекты в 2025 году показали максимальный рост.