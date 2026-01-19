Жители Подмосковья получат возможность выкупить аварийные дома
Выкупить на льготных условиях жильё, признанное аварийным и попавшее в программу расселения и сноса, смогут жители Московской области. Об этой инновации рассказал губернатор Андрей Воробьёв в ходе совещания с руководителями подмосковных министерств, ведомств и округов.
Новая программа будет охватывать одноэтажные дома, формально считающиеся многоквартирными, расположенные на отдалённых территориях.
«Если человек хочет продолжать жить в своём доме, но попадает по той или иной причине в программу расселения многоквартирных домов, ему предоставится льготная возможность за три процента от кадастровой стоимости выкупить и оформить на себя всё, включая прилегающую территорию», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что на дома в центре городов эта программа распространяться не будет, но для других построек это вполне возможный вариант.
«Если семья живёт давно и счастливо в этом доме, самостоятельно ухаживает и за кровлей, и за фасадом, есть все необходимые коммуникации и нет желания входить в программу по расселению аварийного жилья, и по сути, их дом называется многоквартирным только на бумаге, то такую возможность мы предоставим», — пояснил глава региона.Выкупная стоимость жилья и участка составит три процента от кадастровой стоимости.