Жители Подмосковья получат возможность выкупить аварийные дома

19 января 2026, 14:58

Выкупить на льготных условиях жильё, признанное аварийным и попавшее в программу расселения и сноса, смогут жители Московской области. Об этой инновации рассказал губернатор Андрей Воробьёв в ходе совещания с руководителями подмосковных министерств, ведомств и округов.





Новая программа будет охватывать одноэтажные дома, формально считающиеся многоквартирными, расположенные на отдалённых территориях.





«Если человек хочет продолжать жить в своём доме, но попадает по той или иной причине в программу расселения многоквартирных домов, ему предоставится льготная возможность за три процента от кадастровой стоимости выкупить и оформить на себя всё, включая прилегающую территорию», — сказал Андрей Воробьёв.

«Если семья живёт давно и счастливо в этом доме, самостоятельно ухаживает и за кровлей, и за фасадом, есть все необходимые коммуникации и нет желания входить в программу по расселению аварийного жилья, и по сути, их дом называется многоквартирным только на бумаге, то такую возможность мы предоставим», — пояснил глава региона.