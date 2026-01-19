В Пушкинском округе рассказали о работе с переселенцами из аварийного жилья
Адресную работу с переселенцами из аварийного жилья проводят власти Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В частности, уполномоченная главы округа Нина Ушакова посетила нескольких человек, попавших в госпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
«Адресная работа — это не просто индивидуальные визиты, это индивидуальный подход к «личному делу» каждого переселенца. Мы выясняем, нет ли у людей сложностей со сбором и подачей всех необходимых для переселения документов, и оказываем помощь», — рассказала Нина Ушакова.Представительница администрации отметила, что по одному из адресов, который она посетила в ходе поездки 15 января, проживает 70-летняя женщина. У неё больные ноги, поэтому необходимые для подписания бумаги ей привезли на дом.