В Пушкинском округе рассказали о работе с переселенцами из аварийного жилья

19 января 2026, 12:03

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Адресную работу с переселенцами из аварийного жилья проводят власти Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В частности, уполномоченная главы округа Нина Ушакова посетила нескольких человек, попавших в госпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».





«Адресная работа — это не просто индивидуальные визиты, это индивидуальный подход к «личному делу» каждого переселенца. Мы выясняем, нет ли у людей сложностей со сбором и подачей всех необходимых для переселения документов, и оказываем помощь», — рассказала Нина Ушакова.