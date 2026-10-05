Раскрыты факторы, которые мешают отказаться от сахара

05 октября 2026, 09:06

Исследователь Бейкер: повышенный уровень стресса мешает отказаться от сахара

Фото: iStock/fizkes

Трудности при отказе от сахара чаще испытывают люди с повышенным уровнем стресса и тревожности, а также те, кто изначально употреблял больше сахара или не был уверен в своей способности к контролю. Об этом заявила РИА Новости исследователь департамента психологии и нейронаук Оклендского технологического университета Римке Бейкер.