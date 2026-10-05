Раскрыты факторы, которые мешают отказаться от сахара
Трудности при отказе от сахара чаще испытывают люди с повышенным уровнем стресса и тревожности, а также те, кто изначально употреблял больше сахара или не был уверен в своей способности к контролю. Об этом заявила РИА Новости исследователь департамента психологии и нейронаук Оклендского технологического университета Римке Бейкер.
В течение двух недель специалист и её коллеги вели наблюдение за 203 добровольцами, которые пытались исключить из рациона свободные сахара. Пять раз в сутки участники отчитывались о потреблении сахара, наличии тяги к сладкому и общем самочувствии.
Ведущий автор исследования отметила, что люди, которые до начала эксперимента сообщали о повышенном уровне стресса и тревожности, чаще сталкивались с симптомами отказа от сахара. Труднее всего отказаться от сахара было тем, кто изначально употреблял его в больших количествах, сильнее страдал от тяги к сладкому или сомневался в своей способности контролировать потребление.
Примерно каждый третий участник смог полностью исключить сахар из рациона на протяжении всего исследования. Даже те, кто не достиг полного отказа, употребляли сахар редко: типичный участник позволял себе сладкое лишь в два дня из 14. Исследователь призвала не считать полный отказ от сахара в повседневной жизни единственным критерием успеха.
Читайте также: