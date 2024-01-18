Покупатели ёлок в лесных питомниках Подмосковья самостоятельно срубили более 600 деревьев

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Более 600 новогодних деревьев на плантациях в лесных питомниках Московской области выбрали и сами срубили покупатели в рамках акции «Ель домой — всей семьёй», — сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.
«Акция «Ель домой — всей семьёй» проводилась в регионе уже в пятый раз. Она позволяет людям выбрать понравившееся растущее дерево и самостоятельно его срубить на законных основаниях. Эту услугу предоставили лесопитомники в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах. Оттуда клиенты увезли 624 новогодних ели и сосны», — сообщил глава областного Комлесхоза Олег Баженов.
Всего лесные плантации Подмосковья перед Новым годом посетили около двух тысяч человек. Покупатели могли срубить дерево самостоятельно или попросить работников питомника оказать эту услугу.
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