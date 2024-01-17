В Подмосковье незаконно срубили более 100 молодых ёлок

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
«За время операции «Ёлочка» сотрудники лесной охраны вместе с полицией и общественниками провели более 1700 патрулирований, было выявлено 17 фактов незаконной рубки, при этом задержать удалось десять нарушителей: их поймали в Наро-Фоминском. Бородинском, Ступинском и Дмитровском лесничествах. Нарушители срубили 103 дерева», — говорится в сообщении.
Вред, нанесённых лесам Подмосковья вырубкой молодых деревьев к Новому году, составил более 7 млн рублей. Материалы по нарушителям переданы в правоохранительные органы.
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