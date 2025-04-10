В РПЦ разрешили освящать на Пасху «дубайские куличи»

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Священнослужители из Тюмени разрешили россиянам освящать на Пасху «дубайские куличи», пишет издание URA.ru.
Протоиерей РПЦ Михаил Безукладников в беседе со СМИ отметил, что кулич не является предметом веры, поэтому никаких ограничений по его составу нет. Он уточнил, что существует множество различных вариантов куличей, каждый из которых разрешён и может быть освящён.
Автором тренда на «дубайские куличи» является кондитер Екатерина Абрамова из Челябинской области. Именно она в первый раз опубликовала видеорецепт кулича, вдохновлённый популярным дубайским шоколадом. В состав теста, помимо традиционных ингредиентов, входят фисташковая мука, лепестки фисташки, шоколад в растопленном виде и кусочками. Также добавляется фисташковая паста и хрустящее тесто катаифи.
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Автором тренда на «дубайские куличи» является кондитер Екатерина Абрамова из Челябинской области. Именно она в первый раз опубликовала видеорецепт кулича, вдохновлённый популярным дубайским шоколадом. В состав теста, помимо традиционных ингредиентов, входят фисташковая мука, лепестки фисташки, шоколад в растопленном виде и кусочками. Также добавляется фисташковая паста и хрустящее тесто катаифи.
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Анастасия Чинкова