«Полагаться на личные симпатии»: Гороскоп с 5 по 11 мая для всех знаков зодиака

В сфере карьеры нужно учиться и расширять кругозор. Благоприятно полагаться на личные симпатии и своё обаяние. В любви важно производить неизгладимое впечатление и быть яркими. В сфере здоровья желательны умеренные физические нагрузки. Необходимо сбалансировать свой рацион питания и учесть пользу продуктов.