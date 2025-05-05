«Полагаться на личные симпатии»: Гороскоп с 5 по 11 мая для всех знаков зодиака

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В сфере карьеры нужно учиться и расширять кругозор. Благоприятно полагаться на личные симпатии и своё обаяние. В любви важно производить неизгладимое впечатление и быть яркими. В сфере здоровья желательны умеренные физические нагрузки. Необходимо сбалансировать свой рацион питания и учесть пользу продуктов.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
Овну надо брать ответственность на себя и быть активным. В любви хорошо проявить свой темперамент и страстность.
У Тельца будет много позитивных впечатлений и приятных моментов. Он станет счастливее.
Близнецы нуждаются в дружеском общении и теплых эмоциях. Общие ценности и цели сблизят.
Рак почувствует прилив сил. Он реализует свой творческий потенциал и продемонстрирует свои достоинства.
Льву поможет удача. Он будет увлечён интеллектуальной работой и проявит любознательность.
Дева станет романтичнее. Ей благоприятно делать покупки и себя радовать. Активный отдых вдохновит.
Весам важно поддерживать у себя позитивную самооценку. Они смогут повысить свой авторитет и проявить благородство.
Скорпиону важно избегать провокаций и скандалов. Ему необходим отдых, желательно восстановить силы.
Стрельцу поможет юмор. Он будет обаятельным и легко заведёт новые полезные знакомства.
Козерогу надо поддерживать дисциплину и порядок. Хорошее время для планирования.
Водолей будет благосклонно настроен и добр. Оптимизм и уверенность в себе поспособствуют протекции.
Рыбы найдут в себе силы заняться тем, что давно откладывали. Они получат удовольствие не только от хорошего результата, но и от самого процесса решения вопросов.
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Овну надо брать ответственность на себя и быть активным. В любви хорошо проявить свой темперамент и страстность.
У Тельца будет много позитивных впечатлений и приятных моментов. Он станет счастливее.
Близнецы нуждаются в дружеском общении и теплых эмоциях. Общие ценности и цели сблизят.
Рак почувствует прилив сил. Он реализует свой творческий потенциал и продемонстрирует свои достоинства.
Льву поможет удача. Он будет увлечён интеллектуальной работой и проявит любознательность.
Дева станет романтичнее. Ей благоприятно делать покупки и себя радовать. Активный отдых вдохновит.
Весам важно поддерживать у себя позитивную самооценку. Они смогут повысить свой авторитет и проявить благородство.
Скорпиону важно избегать провокаций и скандалов. Ему необходим отдых, желательно восстановить силы.
Стрельцу поможет юмор. Он будет обаятельным и легко заведёт новые полезные знакомства.
Козерогу надо поддерживать дисциплину и порядок. Хорошее время для планирования.
Водолей будет благосклонно настроен и добр. Оптимизм и уверенность в себе поспособствуют протекции.
Рыбы найдут в себе силы заняться тем, что давно откладывали. Они получат удовольствие не только от хорошего результата, но и от самого процесса решения вопросов.
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Анастасия Панченко