Зрителя концерта Басты обвинили в измене и затравили в сети
В сети разгорелся скандал после концерта Басты в «Лужниках». Кадрами поделилась некая блогерша Юлия.
На видео крупным планом оказалась пара: девушка радостно махала в камеру, в то время как ее спутник Андрей безучастно смотрел в телефон. Зрители мгновенно провели параллели с инцидентом на выступлении Coldplay, где в объектив попал топ-менеджер с сотрудницей, и обвинили мужчину в измене.
Однако, как выяснилось, история не имеет отношения к супружеской неверности. Андрей связался со СМИ и опроверг домыслы: он не состоит в браке, а пришел на мероприятие вместе с подругой.
Сам ролик уже удалили из соцсетей. Блогерша Юлия пояснила, что соответствующие выводы о «неверных» сделали исключительно комментаторы, а после личного общения с парой она убедилась, что никаких любовных тайн за этой историей нет.
Читайте также: