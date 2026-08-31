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Подросток разбился в ДТП на питбайке в день рождения в Омской области

Подросток разбился в ДТП на питбайке в Омской области, он погиб
Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

В Омской области подросток разбился в свой день рождения. Об этом 31 августа сообщили в региональном МВД.



По данным полиции юноша и его приятель взяли принадлежащие им мопед «Альфа» и питбайк, чтобы покататься по сельской местности. В какой-то момент транспортные средства столкнулись.

В результате аварии водителя мопеда с травмами доставили в больницу. Его старший товарищ, у которого в тот день как раз был день рождения, от полученных повреждений скончался на месте.

В региональном управлении МВД подчеркнули, что оба средства передвижения купили родители погибшего и пострадавшего. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Никита Кротов

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