Подросток разбился в ДТП на питбайке в день рождения в Омской области

31 августа 2026, 13:53

Подросток разбился в ДТП на питбайке в Омской области, он погиб

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

В Омской области подросток разбился в свой день рождения. Об этом 31 августа сообщили в региональном МВД.