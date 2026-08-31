Мать и дочь оказались в больнице из-за водонагревателя в российском регионе
37-летняя жительница Челябинской области и ее 11-летняя дочь оказались в больнице с отравлением бытовым газом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.
Все произошло вечером 30 августа в одном из многоквартирных домов в поселке Роза Коркинского муниципального округа. Предварительно, причиной утечки стал газовый водонагреватель.
В ведомстве напомнили, что бытовой газ не имеет запаха и цвета, а распознать отравление можно по головной боли, головокружению, тошноте и слабости. При подозрении на утечку необходимо перекрыть подачу газа, открыть окна и двери, покинуть помещение и вызвать экстренные службы по номеру 112.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области один работник насосной станции погиб, еще один попал в реанимацию из-за тяжелого отравления канализационными газами.
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