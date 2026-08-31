Мать и дочь оказались в больнице из-за водонагревателя в российском регионе

31 августа 2026, 13:31

В Челябинской области мать и дочь отравились бытовым газом из-за водонагревателя

Фото: iStock/maxim4e4ek

37-летняя жительница Челябинской области и ее 11-летняя дочь оказались в больнице с отравлением бытовым газом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.