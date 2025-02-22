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Рамадан 2025: кто освобождается от поста, можно ли вести половую жизнь и чистить зубы в священный месяц

Фото: IStock/ RasselOK

Фото: IStock/ RasselOK

В 2025 году священный месяц Рамадан, который продлится 30 дней, начнется 28 февраля. Все это время мусульманам необходимо воздерживаться от еды и воды до заката солнца. «Радио 1» рассказывает, на какие числа выпадает Рамадан, а также что можно и что нельзя делать в этот месяц.

Что такое Рамадан

Рамадан является девятым месяцем исламского лунного календаря и одним из пяти столпов ислама. Это время считают периодом духовного очищения — тогда мусульмане придерживаются строгого поста, усиливают молитвы и совершают добрые дела. По Корану именно в этот месяц пророку Мухаммеду ниспослали первые откровения.

Пять столпов ислама:

  • Рамадан;
  • намаз — пятикратная молитва на каждый день;
  • шахада — признание Аллаха единственным Богом;
  • хадж — паломничество в Мекку, город на западе Саудовской Аравии;
  • закят — ежегодный налог с различного вида доходов и имущества.

Когда начинается и заканчивается Рамадан

Рамадан наступает с появлением луны. При этом у начала священного месяца не существует единой даты каждый год, поскольку его рассчитывают по лунному календарю. Этот календарь на 11 дней короче, чем Григорианский, поэтому Рамадан каждый раз и наступает на 11 дней раньше, чем в предыдущий год.

В 2025 году священный месяц начинается вечером 28 февраля. Первый день поста — 1 марта. Закончится Рамадан 29 марта.

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После заката 30 марта верующие мусульмане начнут отмечать праздник разговения — Ураза-байрам. Это второе по значимости торжество после Курбан-байрама. К окончанию Рамадана мусульмане готовятся заранее. Они проводят основательную уборку во дворах и домах, надевают лучшие одежды и накрывают праздничный стол. Еще они раздают милостыню едой или деньгами — это помогает компенсировать ошибки, допущенные верующим, пока тот постился.

Точные даты наступления Рамадана могут незначительно отличаться в регионах, поскольку начало месяца определяется визуальным наблюдением новолуния. К примеру, в Казахстане Рамадан начнется 1 марта, а в России — 28 февраля.

Фото: iStock/ Ibrakovic

В чем смысл праздника

Именно в Рамадан людям был дарован Священный Коран: пророку Мухаммаду через ангела Джабриила ниспослали Коран как «верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и различения».

Пост помогает контролировать дурные качества человека: гнев, жадность, гордыню, обиды, агрессию. Человек уделяет время душе, из-за этого и говорят, что пост приближает к Аллаху.

Умышленное нарушение поста принято считать грехом. Его соблюдение так важно, что мусульмане уверены: за тех, кто при жизни не смог восполнить пропущенные дни поста, это компенсируют потомки.

Как соблюдать пост

В Коране говорится, что «поститься следует считанное количество дней». Верующие мусульмане в течение священного месяца воздерживаются от любой еды и воды в светлое время суток — от сухура до ифтара.

Фото: iStock/ Drazen Zigic

Сухур

Сухур представляет собой первый прием пищи. Верующие завтракают в темное время суток перед первой молитвой и до того, как небо начнет светлеть. Считается, что Аллах наградит мусульманина, который будет совершать сухур как можно раньше.

Ифтар

Ифтар — это разговение в Рамадан, вечерний прием пищи. Есть можно, когда солнце уже село. Ужин нежелательно откладывать на более позднее время.

Кто может не соблюдать пост

Соблюдать пост должны дееспособные и физически здоровые люди, которые могут долгое время обходиться без еды и воды. Особенно тщательно поститься нужно женщинам.

А вот беременные и кормящие, женщины во время менструации, а еще путники больные от поста освобождаются. Пенсионеры могут поститься по своему усмотрению.

Фото: iStock/ shironosov

Что можно и нельзя делать

Необходимо помнить, что Рамадан — это не только отказ от еды и воды. Это период духовного роста, когда каждое действие оценивается через призму веры.

Что нельзя делать в Рамадан:

  • Курить и нюхать табак, курить кальян;
  • Намеренно провоцировать рвоту;
  • Глотать мокроту, так как это считается питьем;
  • Вести половую жизнь до захода солнца.
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Что можно делать в Рамадан:

  • Чистить зубы, не глотая воду;
  • Глотать слюну;
  • Целоваться;
  • Сдавать кровь;
  • Делать уколы лекарств и вакцинироваться;
  • Купаться, не давая воде попасть в рот;
  • Сквернословить, сплетничать, ссориться;
  • Слушать громкую музыку или участвовать в развлекательных мероприятиях, которые отвлекают от духовности.

«Рамадан» или «Рамазан»

Рамадан и Рамазан — это одно и то же слово, разница в произношении обусловлена особенностями арабской фонетики. «Рамадан» происходит от «рамда» — «палящий зной» — и от выражения «рамида ас-саим» — «когда постящийся чувствует жажду в горле и жару».

Слово «Рамазан» же имеет тюркское происхождение. В странах арабского мира чаще всего произносят «Рамадан». Название «Рамазан» используют в Азербайджане, Турции, странах Средней Азии, Иране.

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Прохоров день 23 февраля: что нужно делать для гармонии и достатка в семье, народные приметы
22 февраля 2025, 14:55

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В народном календаре 23 февраля — Прохоров день, также известный как Прохор Весновей. В народе этот день считался особенным, ведь в воздухе уже чувствовалось дыхание весны. Православная церковь в эту дату почитает преподобного Прохора Печерского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Svetlana Krayushkina

В древние времена, при князе Святополке, когда земля Русская подверглась нападению половецкому и наступил голод великий, явился в Печерский монастырь из града Смоленска странник. Обратился он к игумену Иоанну с просьбой о монашеском постриге. И после совершения обряда мирянин получил новое имя — Прохор.

Скромен был инок в своих желаниях, пил лишь воду и отказывался даже от овощей. Он пёк хлеб из лебеды, и Господь смягчал вкус этой пищи, выражая одобрение преподобному за его искреннюю веру и стремление к служению. Во время голода начал Прохор печь больше хлеба из лебеды и раздавать его неимущим и погибающим от голода. А когда на Руси соль закончилась, велел он собрать золу изо всех монашеских келий и раздавал её людям. И зола становилась чистой солью.

Когда Прохор почувствовал час смерти своей, известил об этом князя Святополка. Покинул князь войско своё и поспешил к преподобному, дабы получить благословение его. После кончины Прохора отнёс князь тело его в пещеру и положил во гроб. После этого он присоединился к войску, и поход оказался успешным. Половцы были разбиты и в ужасе бежали с поля боя.

Князь Руси благоговел перед преподобным Прохором и всегда заходил за благословением в Печерский монастырь. Он верил, что угодник Божий поможет ему в трудные времена. И действительно, после того как Святополк получил благословение у Прохора, его княжение стало счастливым и успешным. Князь видел чудеса, которые происходили по молитвам преподобного, и это укрепляло его веру.

Так, преподобный Прохор стал примером святости и любви к Богу для всех, кто знал о его жизни. Его память почитают в Русской земле, и многие верующие обращаются к нему за помощью и заступничеством.

Обычаи дня

Фото: iStock/Anton Dobrea

В Прохоров день в деревнях мужчины собирались для обсуждения важных вопросов, выбирая нового старосту или подтверждая полномочия действующего. Женщины в этот день выходили на улицу, исполняя песни о наступлении весны, танцевали и топтали снег, веря, что таким образом смогут изгнать холодные дни.

Также в этот праздник готовили круглые пирожки с капустной начинкой, которые символизировали солнце. Угощая близких и соседей этой выпечкой, хозяйки надеялись на множество добрых слов в свой адрес, что, по поверьям, приносило счастье их семье на весь год.


Приметы 23 февраля


  • Ежели в Прохоров день за окнами морозец крепчает, то март нас радостями тепла одарит.
  • Иней, что на деревьях блестит, нам о дожде на Мокия, что 24 мая будет, говорит, и о лете ненастном предупреждает.
  • Если снег с крыш свешивается, то лето урожайное нас ждет, хлеба в изобилии уродится.
  • На Прохора месяц ярким светом сияет — морозы не за горами.

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Что можно делать на Прохора Весновея


Фото: iStock/Daddy1971

1. Обратиться с молитвой к святому Прохору, прося о достатке, здоровье и защите для себя и своих близких.

2. В этот день важно оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Поделитесь едой или одеждой с бедными, чтобы привлечь благополучие и защиту святого. Добрые дела возвращаются, и ваша щедрость будет вознаграждена.

3. Проведите время за привычными делами — уборкой, рукоделием, уходом за растениями и животными или мелким ремонтом. Эти занятия помогают создать гармонию в доме и подготовить его к новым благам.

4. Чтобы привлечь финансовый достаток, пошуршите в руках или кармане бумажными купюрами. Это символизирует приток денег и изобилие в вашей жизни.


Что нельзя делать в этот день


  • В этот день не рекомендуется выполнять физические нагрузки, так как это может привести к переутомлению и ухудшению здоровья. Считается, что чрезмерные усилия могут привлечь негативные последствия.
  • Постарайтесь избегать ссор и неприятных разговоров. Негативные эмоции могут создать плохую атмосферу и привлечь нежелательную энергетику в ваш дом, что негативно скажется на отношениях.
  • Важно не брать и не давать в долг, так как это может привести к финансовым потерям и затруднениям. Существует поверье, что такие действия могут вызвать денежные проблемы в будущем.
  • Не стоит делиться личной информацией о близких с чужими людьми. Это может привести к сглазу или недоброжелательству, что негативно скажется на ваших отношениях с родными.

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В Соцфонде объяснили, как купить жилье на материнский капитал
СФР РТ: заключение на покупку жилья за маткапитал можно получить в администрации
22 февраля 2025, 00:16

Фото: iStock/simpson33

Заключение о пригодности жилья для его покупки на средства материнского капитала можно получить в районной администрации после того, как комиссия проведет оценку. Об этом сообщили в отделении Соцфонда по Республике Татарстан, передает «Татар-информ».
После получения заключения владельцу сертификата нужно обратиться в СФР и подать заявление о покупке жилья за счет маткапитала. Такая процедура, отметили в ведомстве, поможет избежать случаев, когда материнский капитал тратится на некачественное или непригодное для жизни жилье.
«С начала запуска программы выдано около 429 тыс. сертификатов, из них более 11,7 тыс. – в проактивном режиме. Более 402,5 тыс. тысяч семей уже распорядились этими средствами. Улучшение жилищных условий стало самым популярным направлением, этим правом воспользовались более 321 тыс. семей», — поделились цифрами в пресс-службе СФР по РТ.
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В Татарстане растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19
22 февраля 2025, 00:13

Фото: istockphoto/Choreograph

В Татарстане растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом сообщила замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина, передает «Татар-информ».
По ее информации, за минувшую неделю в регионе зафиксировали 15 827 случаев заражения респираторными инфекциями. Однако она подчеркнула, что такая динамика вполне свойственна сезону и погоде, потому об опасной эпидемиологической напряженности говорить не приходится.
«В последние недели прошлого года доля гриппа составляла два-три процента от общего количества заболевших острыми вирусными респираторными заболеваниями. На прошедшей недели доля составила уже 42 процента. По прежнему преобладает грипп А, но вместе с тем, доля гриппа B также прирастает – зарегистрировано 93 случая этой инфекции», — приводят в издании слова Авдониной.
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Стало известно, насколько вырастет объем мошенничества в России
Экономист Балынин: объем мошенничества в России вырастет в 1,5 раза за 2025 год
22 февраля 2025, 00:08

Фото: istockphoto.com/artoleshko

В 2025 году объем финансового мошенничества в России вырастет в 1,5-1,9 раз в сравнении с показателями 2024 года. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, экономист Игорь Балынин. По его информации, ущерб от действий аферистов в прошлом году превысил 27,5 млрд рублей.
Специалист также привел данные, согласно которым объем афер в России вырос в 1,75 раза с 2023 ​по 2024 годы, и темы роста, по его мнению, будут сохраняться на том же уровне ​и в 2025 году.
«Полагаю, что рост объема операций без добровольного согласия клиентов будет минимум в полтора раза выше данных 2024 года (соответственно рост до 40 млрд рублей), а максимальные значения я бы оценил в 52 млрд рублей», — спрогнозировал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов назвал самые распространенные ненадежные варианты паролей, которые легко могут взломать злоумышленники. Как сообщают «Известия», эксперт указал на пароли с последовательностью цифр от 1 до 9, с простыми словами по типу password и личными данными, такими как дата рождения или свадьбы, номер телефона или автомобиля. При этом Чугунов подчеркнул, что пароль — это первая и одна из наиболее важных линий защиты персональных данных.
«Придумать и запомнить пароль можно через ассоциацию с каким-то случаем или предметом, о которым знаете только вы. Также можно усложнить простой пароль, заменив часть букв на символы и знаки, например, «!» вместо «1» и т. д. Однако мы рекомендуем использовать менеджеры паролей и двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать риски», — приводит издание слова спикера.
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Стало известно, какие мужчины больше всего нравятся женщинам в России
Исследование: почти половине россиянок нравятся мужчины в форме
22 февраля 2025, 00:05

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Почти половине российских женщин нравятся мужчины в форме, так как они ассоциируются с чувствами ответственности, защищенности, дисциплинированности и организованности. К соответствующим выводам пршло исследование Lindaily. Второе место, как отмечается, заняли мужчины в костюме врача, третье — в полицейской форме, четвертое — в экипировке пожарных.
«Почти половина женщин — 49% — приписывают мужчинам в форме такие качества, как ответственность и способность вызывать чувство защищенности. 33% респонденток в большей степени ожидают от мужчин в форме дисциплинированности и организованности. Только 11% опрошенных считают, что форма может вызывать ассоциации с жестокостью и грубостью», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.
В то же время сферы с самыми перспективными женихами россиянки назвали в рамках опроса от «Работы.ру». Как отмечает RT, изучивший итоги исследования, топ возглавили айтишники, работники нефтегазовой сферы и финансисты — 60%, 57% и 37% соответственно. Следом идут строители, работники сферы недвижимости, юристы и медработники.
«Замыкают десятку спортсмены (10%), представители ритейла и торговли (9%). По 8% набрали работники производства и агропрома, а также деятели культуры и искусства. Наименьшее число голосов у представителей транспортной и логистической отраслей», — говорится в материале.
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