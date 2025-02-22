Рамадан 2025: кто освобождается от поста, можно ли вести половую жизнь и чистить зубы в священный месяц

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В 2025 году священный месяц Рамадан, который продлится 30 дней, начнется 28 февраля. Все это время мусульманам необходимо воздерживаться от еды и воды до заката солнца. «Радио 1» рассказывает, на какие числа выпадает Рамадан, а также что можно и что нельзя делать в этот месяц.
Что такое РамаданРамадан является девятым месяцем исламского лунного календаря и одним из пяти столпов ислама. Это время считают периодом духовного очищения — тогда мусульмане придерживаются строгого поста, усиливают молитвы и совершают добрые дела. По Корану именно в этот месяц пророку Мухаммеду ниспослали первые откровения.
Пять столпов ислама:
- Рамадан;
- намаз — пятикратная молитва на каждый день;
- шахада — признание Аллаха единственным Богом;
- хадж — паломничество в Мекку, город на западе Саудовской Аравии;
- закят — ежегодный налог с различного вида доходов и имущества.
Когда начинается и заканчивается РамаданРамадан наступает с появлением луны. При этом у начала священного месяца не существует единой даты каждый год, поскольку его рассчитывают по лунному календарю. Этот календарь на 11 дней короче, чем Григорианский, поэтому Рамадан каждый раз и наступает на 11 дней раньше, чем в предыдущий год.
В 2025 году священный месяц начинается вечером 28 февраля. Первый день поста — 1 марта. Закончится Рамадан 29 марта.
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После заката 30 марта верующие мусульмане начнут отмечать праздник разговения — Ураза-байрам. Это второе по значимости торжество после Курбан-байрама. К окончанию Рамадана мусульмане готовятся заранее. Они проводят основательную уборку во дворах и домах, надевают лучшие одежды и накрывают праздничный стол. Еще они раздают милостыню едой или деньгами — это помогает компенсировать ошибки, допущенные верующим, пока тот постился.
Точные даты наступления Рамадана могут незначительно отличаться в регионах, поскольку начало месяца определяется визуальным наблюдением новолуния. К примеру, в Казахстане Рамадан начнется 1 марта, а в России — 28 февраля.
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В чем смысл праздникаИменно в Рамадан людям был дарован Священный Коран: пророку Мухаммаду через ангела Джабриила ниспослали Коран как «верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и различения».
Пост помогает контролировать дурные качества человека: гнев, жадность, гордыню, обиды, агрессию. Человек уделяет время душе, из-за этого и говорят, что пост приближает к Аллаху.
Умышленное нарушение поста принято считать грехом. Его соблюдение так важно, что мусульмане уверены: за тех, кто при жизни не смог восполнить пропущенные дни поста, это компенсируют потомки.
Как соблюдать постВ Коране говорится, что «поститься следует считанное количество дней». Верующие мусульмане в течение священного месяца воздерживаются от любой еды и воды в светлое время суток — от сухура до ифтара.
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СухурСухур представляет собой первый прием пищи. Верующие завтракают в темное время суток перед первой молитвой и до того, как небо начнет светлеть. Считается, что Аллах наградит мусульманина, который будет совершать сухур как можно раньше.
ИфтарИфтар — это разговение в Рамадан, вечерний прием пищи. Есть можно, когда солнце уже село. Ужин нежелательно откладывать на более позднее время.
Кто может не соблюдать постСоблюдать пост должны дееспособные и физически здоровые люди, которые могут долгое время обходиться без еды и воды. Особенно тщательно поститься нужно женщинам.
А вот беременные и кормящие, женщины во время менструации, а еще путники больные от поста освобождаются. Пенсионеры могут поститься по своему усмотрению.
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Что можно и нельзя делатьНеобходимо помнить, что Рамадан — это не только отказ от еды и воды. Это период духовного роста, когда каждое действие оценивается через призму веры.
Что нельзя делать в Рамадан:
- Курить и нюхать табак, курить кальян;
- Намеренно провоцировать рвоту;
- Глотать мокроту, так как это считается питьем;
- Вести половую жизнь до захода солнца.
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Что можно делать в Рамадан:
- Чистить зубы, не глотая воду;
- Глотать слюну;
- Целоваться;
- Сдавать кровь;
- Делать уколы лекарств и вакцинироваться;
- Купаться, не давая воде попасть в рот;
- Сквернословить, сплетничать, ссориться;
- Слушать громкую музыку или участвовать в развлекательных мероприятиях, которые отвлекают от духовности.
«Рамадан» или «Рамазан»Рамадан и Рамазан — это одно и то же слово, разница в произношении обусловлена особенностями арабской фонетики. «Рамадан» происходит от «рамда» — «палящий зной» — и от выражения «рамида ас-саим» — «когда постящийся чувствует жажду в горле и жару».
Слово «Рамазан» же имеет тюркское происхождение. В странах арабского мира чаще всего произносят «Рамадан». Название «Рамазан» используют в Азербайджане, Турции, странах Средней Азии, Иране.
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