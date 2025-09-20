Достижения.рф

Политическое давление Австралии лишило США представителя на «Интервидении»

Участницу «Интервидения» Vassy из США дисквалифицировали
Правительство Австралии оказало политическое давление на певицу Vassy, которая должна была выступать на международном конкурсе «Интервидение» от США. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.



Из-за политических обстоятельств и давления Австралии исполнительница не сможет выступить в финале конкурса. Следует отметить, что Vassy имеет гражданство США и Австралии.

Организаторы отметили, что причина не зависит от них или американской делегации. Vassy не вышла на общую фотографию с другими участниками. В начале мероприятия команда конкурса не показала видео с американской исполнительницей.

При этом, информация о запрете на пронос флагов США в зал не соответствует действительности. Такого распоряжения никто не отдавал. США сохраняют статус полноправного участника «Интервидения». Американскую делегацию представят в составе жюри конкурса.

