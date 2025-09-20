Политическое давление Австралии лишило США представителя на «Интервидении»

20 сентября 2025, 21:36

Участницу «Интервидения» Vassy из США дисквалифицировали

Фото: «Радио 1»

Правительство Австралии оказало политическое давление на певицу Vassy, которая должна была выступать на международном конкурсе «Интервидение» от США. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.