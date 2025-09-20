Воробьёв: «Интервидение» в Подмосковье принимает участников из более чем 20 стран
Сегодня на стадионе Live Арена в подмосковном Одинцово стартовал Международный музыкальный конкурс «Интервидение». В этом году мероприятие собрало участников и гостей более чем из 20 стран мира.
Как сообщил в своём Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв, организация конкурса в Подмосковье стала не только важным событием, но и большой ответственностью.
По словам организаторов, были созданы все условия для комфортного пребывания артистов и незабываемых впечатлений у зрителей.
Особую роль в проведении фестиваля сыграли волонтёры — почти 500 человек помогали участникам, встречали делегации и координировали логистику мероприятия.
Сегодня честь представлять Россию выпала певцу SHAMAN, который исполнит песню «Прямо по сердцу». Организаторы пожелали артисту яркого выступления, вдохновения и, конечно, победы.
