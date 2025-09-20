Воробьёв: «Интервидение» в Подмосковье принимает участников из более чем 20 стран

20 сентября 2025, 21:27

Губернатор Воробьёв отметил работу почти 500 волонтеров на «Интервидении»

оригинал Фото: Радио 1

Сегодня на стадионе Live Арена в подмосковном Одинцово стартовал Международный музыкальный конкурс «Интервидение». В этом году мероприятие собрало участников и гостей более чем из 20 стран мира.