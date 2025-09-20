Достижения.рф

Владимир Путин направил приветствие гостям и участникам «Интервидения»

Приветствие Путина показали на международном конкурсе «Интервидение»
Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Владимир Путин обратился к участникам международного песенного конкурса «Интервидение». Об этом сообщает ТАСС.



Организаторы показали видеоприветствие президента России на площадке мероприятия и включили его в телетрансляцию.

«Хочу пожелать всем конкурсантам успешных выступлений и заслуженного признания. Пусть каждый из вас почувствует горячую, искреннюю поддержку зрителя. А всем, кто сегодня в зале и у экранов, желаю ярких эмоций и радости от встречи с настоящим творчеством. В добрый час!» — сказал глава России.
Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение» 3 февраля 2025 года. 20 сентября Россию на нём представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом SHAMAN.

Ранее певец Дима Билан предрёк «Интервидению» невероятный масштаб.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0