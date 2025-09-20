Владимир Путин направил приветствие гостям и участникам «Интервидения»

20 сентября 2025, 20:52

Приветствие Путина показали на международном конкурсе «Интервидение»

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Владимир Путин обратился к участникам международного песенного конкурса «Интервидение». Об этом сообщает ТАСС.





Организаторы показали видеоприветствие президента России на площадке мероприятия и включили его в телетрансляцию.

«Хочу пожелать всем конкурсантам успешных выступлений и заслуженного признания. Пусть каждый из вас почувствует горячую, искреннюю поддержку зрителя. А всем, кто сегодня в зале и у экранов, желаю ярких эмоций и радости от встречи с настоящим творчеством. В добрый час!» — сказал глава России.