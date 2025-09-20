Владимир Путин направил приветствие гостям и участникам «Интервидения»
Приветствие Путина показали на международном конкурсе «Интервидение»
Владимир Путин обратился к участникам международного песенного конкурса «Интервидение». Об этом сообщает ТАСС.
Организаторы показали видеоприветствие президента России на площадке мероприятия и включили его в телетрансляцию.
«Хочу пожелать всем конкурсантам успешных выступлений и заслуженного признания. Пусть каждый из вас почувствует горячую, искреннюю поддержку зрителя. А всем, кто сегодня в зале и у экранов, желаю ярких эмоций и радости от встречи с настоящим творчеством. В добрый час!» — сказал глава России.Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение» 3 февраля 2025 года. 20 сентября Россию на нём представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом SHAMAN.
Ранее певец Дима Билан предрёк «Интервидению» невероятный масштаб.