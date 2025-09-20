«Нам не нужна политика»: Лера Кудрявцева высказалась об «Интервидении»
Телеведущая Лера Кудрявцева выразила поддержку конкурсу «Интервидение»
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что конкурс «Интервидение» собрал музыкантов из дружественных стран, и это очень хорошее событие.
В беседе с корреспондентом «NEWS.ru» Кудрявцева противопоставила новый конкурс «Евровидению» и выразила надежду, что он не превратится в политическую историю.
«Мне бы очень не хотелось, чтобы это была какая-то политическая миссия, хотя безусловно, подоплёка есть. Мы сделали своё: не буду уже говорить «Евровидение», оно не «Евровидение», а «Интервидение». И все наши дружеские страны теперь собрались воедино, — высказалась телеведущая.Кудрявцева добавила, что мир теперь изменился, и появление собственного конкурса — это прекрасно.
Ранее певец SHAMAN выступил с патриотической речью на красной дорожке «Интервидения».