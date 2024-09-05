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Politico: Дуров в 2018 собирался перевезти Болгар и их детей в Париж

05 сентября 2024, 22:46
Фото: istockphoto/saiko3p

Фото: istockphoto/saiko3p

Мать троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что в 2018 году он собирался перевезти ее и детей в Париж, арендовав для них особняк за 7 млн рублей в месяц. Об этом женщина рассказала в интервью изданию Politico. По ее словам, при этом жить с ними Дуров не планировал, лишь периодически навещать.
«Глава Telegram Павел Дуров в 2018 году рассматривал возможность перевезти свою семью в Париж - в тот же год, когда он встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном и обсудил с ним получение французского гражданства», — пишет издание.
Болгар также рассказала, что Дуров заключил нотариально заверенный договор, по которому обязывался компенсировать все ее траты на аренду особняка.


«Однако Болгар поменяла свое решение и перед переездом расторгла соглашение. В итоге она поселилась в Женеве, но в последствии продолжала встречаться с Дуровым в Париже, останавливаясь в дворцах в центре города, включая Ритц», — указано в материале.
Болгар также поделилась, что до 2022 года они с Дуровым продолжали обсуждать возможность купить жилье либо в Женеве, либо во Франции, но рядом со Швейцарией. По ее словам, глава Telegram планировал купить дом за 100 млн евро.

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, ранее заявляла, что суд в Швейцарии лишил его родительских прав. Ряд экспертов утверждает, что женщина может быть связана со спецслужбами Запада. Что об этом известно, кто такая Ирина Болгар — читайте в материале «Радио 1».

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Риэлтор Апрелев рассказал, когда ожидать падение цен на новостройки
Риэлтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на новостройки к Новому Году
05 сентября 2024, 21:12

Фото: iStock/Oleg Elkov

Вице-президент «Российской гильдии риэлторов» Константин Апрелев заявил, что цены на новостройки могут снизиться ближе к Новому году.
Он напомнил, что в России стоимость на недвижимость выросли на 60%, а в регионах даже на 80%.

«Сейчас без поддержки льготной ипотеки спрос сократится в 2-3 раза и до нового 2025 года цены на новостройки однозначно опустятся — на 15-20%», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщал, что в Москве снизилась средняя стоимость квартир на 2,8%, до 26 млн руб. Он добававлял, что число квартир стоимостью до 15 млн рублей выросло на 7,7% в столице за месяц.

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#новостройки
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Прокурор Москвы Денис Попов освобожден от должности
ТАСС: прокурора Москвы Дениса Попова освободили от должности после 5 работы
05 сентября 2024, 20:58

Фото: istock/hank5

Прокурора Москвы Дениса Попова освободили от его должности, на которой проработал почти 5 полных лет. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. Прокурор уже попрощался с коллективом, заявил источник.
«Денис Попов покинул прокуратуру Москвы. Он попрощался с коллективом», — отметил собеседник.
Денис Попов родился в 1972 году в Свердловске, выпускник Российской правовой академии Минюста России. В прокуратуру пришел в 2000 году, а на место прокурора столицы попал 7 сентября 2019 года.

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Психолог Хорс раскрыл, как справится с эмоциональным стрессом
Психолог Хорс посоветовал работать с мышлением
05 сентября 2024, 20:56

Фото: iStock/PeopleImages

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что справится с хроническим эмоциональным стрессом может помочь лишь работа с мышлением человека, его личностью.
По его словам, классические советы о здоровом образе жизни ровно, как и попытки забыться с помощью вредных привычек, не помогут.

«Здесь нужен другой подход – когнитивный. Его идея заключается в том, что наши отрицательные эмоции не зависят от ситуаций и обстоятельств нашей жизни. Когнитивный подход говорит, что дело тут вообще не в обстоятельствах, а в том, как мы к ним относимся, в нашем видении этих обстоятельств, в нашей готовности к этим обстоятельствам», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Ранее психолог, тренер по речи, голосу и публичным выступлениям Ольга Рашевская заявляла, что некоторые жесты могут испортить публичное выступление.

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#эмоции
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Ветеран ополчения ДНР получил квартиру в Подмосковье
05 сентября 2024, 20:35

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Ветерану ополчения ДНР Михаилу Матвиенко вручили ключи от новой трёхкомнатной квартиры в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает телеканал «360».
Отмечается, что Михаил попал в ряды партизан в 19 лет. После он вступил в отряд народного ополчения. Ещё до начала СВО он участвовал в боевых действиях, защищая аэропорт и город Донецк.

В 2014 году Матвиенко лишился глаз, ног и кисти руки во время охраны гуманитарной колонны. После прохождения реабилитации он начал новую жизнь в Московской области.

Председатель совета директоров ПАО «ГК «Самолет» Дмитрий Голубков после вручения ключей военному заявил, что важнейшим приоритетом работы подмосковного правительства и лично губернатора Андрея Воробьёва является оказание помощи героям СВО.

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Автоэксперт Буров раскрыл, как подготовить автомобиль к осени
Автоэксперт Буров посоветовал проверить состояние тормозной системы
05 сентября 2024, 20:32

Фото: iStock/Arvydas Lakacauskas

Руководитель маркетплейса, автоэксперт Сергей Буров заявил, что перед осенним сезоном лучше провести проверку технического состояния автомобиля.
В частности, он посоветовал проверить состояние тормозной системы машины.

«В техцентре надо оценить, сможет ли аккумулятор выдержать повышенный уровень нагрузки. Если батарея обслуживаемая, проверить уровень и плотность электролита в ней поможет ареометр, если необслуживаемая — подойдет нагрузочная вилка. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, рекомендуем ежедневно снимать его и заряжать специальным устройством для профилактики», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Он добавил, что также стоит осмотреть качество шин, системы охлаждения, лакокрасочное покрытие, состояние стеклоочистителей.

Ранее автоэксперт и видеоблогер Александр Булкин заявлял, что для заработка денег на покупке автомобилей стоит инвестировать в перепродажу суперкаров.

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#осень
#техосмотр
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Матвиенко оценила программу развития Санкт-Петербурга до 2030 года
05 сентября 2024, 20:19

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Глава Совфеда России Валентина Матвиенко высоко оценила социально-экономическую программу развития Санкт-Петербурга, рассчитанную до 2030 года. Об этом сообщает «Российская газета».
Она подчеркнула, что у этой программы имеются отличные перспективы реализации. Этот документ является не просто набором определённых требований и пожеланий, а активной программой, которая уже реализовывается.

Матвиенко заявила, что эта программа долгосрочного развития региона масштабная и просчитанная. Также она обратила особое внимание на планы по строительству второй кольцевой автодороги и скоростной магистрали.

Кроме того, в проекте отмечается развитие энергетической и транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В заключение Матвиенко подчеркнула, что развивать мегаполис без поддержки президента Владимира Путина невозможно.

Напомним, что нынешняя глава Совфеда с 2003 по 2011 год занимала пост губернатора региона и председателя местного правительства.

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В Подмосковье прибыли около 200 подростков из новых регионов и Курской области
05 сентября 2024, 19:50

Фото: сайт проекта «Послезавтра»

В Подмосковье на смену молодёжного проекта «Послезавтра» прибыли около 200 подростков из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Курской областей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам человека Мария Львова-Белова.
В рамках проекта дети посетят занятия по профориентации, мастер-классы, соревнования и концерты. Как уточнила детский омбудсмен, с подростками будут работать психологи в формате групповых тренингов и в ходе личных консультаций. Помимо этого, участники форума встретятся с экспертами в различных областях.

Подростковый проект «Послезавтра» в первую очередь адресован подросткам, которых затронули боевые действия.

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#правозащита
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Мособлдума расширила категории участников выборов сельских старост
05 сентября 2024, 19:27

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В выборах сельских старост в Подмосковье теперь смогут участвовать граждане, не имеющие регистрации, но являющиеся собственниками жилых помещений в населённом пункте, а также обладающие активным избирательным правом. Соответствующий закон в ходе 91-го заседания приняли депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Как напомнил председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Владимир Барсуков, законодательную инициативу депутаты рассмотрели ещё осенью прошлого года. Затем её направили в Госдуму и позже одобрили.
«Всесторонняя поддержка наших старост для нас в приоритете. В Московской области их работает около 3 тыс. Это неравнодушные и активные люди, которые зачастую на безвозмездной основе представляют в органах местного самоуправления интересы своего населённого пункта. Мы рады, что нашу закинициативу поддержали коллеги на федеральном уровне. Об этом просили сами старосты», – сказал Барсуков.
Как напомнили в пресс-службе, ранее выбирать старосту могли только зарегистрированные жители.

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#подмосковье
#московская область
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За лето в Подмосковье собрали 7,8 млн. рублей штрафов за незаконный сброс стройотходов
05 сентября 2024, 19:17

Фото: пресс-службе Минчистоты МО

В Подмосковье минувшим летом собрали 7,8 млн. рублей штрафов за незаконный сброс строительных отходов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве напомнили, что в регионе продолжается активная борьба с недобросовестными водителями, которые выбрасывают строительный и другой мусор рядом с контейнерами. В этом помогают установленные у контейнерных площадок камеры системы «Безопасный регион».
«По итогам лета в Московской области зарегистрировали 524 случая сброса мусора, 87 – это строительные и крупногабаритные отходы. Камеры фиксируют номера автомобилей, и водителям выписывают штрафы по упрощённой процедуре. Летом в Подмосковье наложили административные штрафы на сумму более 7,8 млн. рублей», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В Минчистоты напомнили, что утилизировать мусор нужно только в своём населённом пункте, заключив договор на вывоз отходов. Контейнеры в других поселениях рассчитаны на число проживающих там людей, так как их переполнение может привести к образованию незаконных свалок.

Штраф за выброс отходов из автомобилей в неустановленном месте может составить до 70 тыс. рублей для граждан, до 100 тыс. рублей для должностных лиц и до 200 тыс. рублей – для юрлиц.

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#строительный мусор
#подмосковье
#московская область
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