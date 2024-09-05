Politico: Дуров в 2018 собирался перевезти Болгар и их детей в Париж

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Мать троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что в 2018 году он собирался перевезти ее и детей в Париж, арендовав для них особняк за 7 млн рублей в месяц. Об этом женщина рассказала в интервью изданию Politico. По ее словам, при этом жить с ними Дуров не планировал, лишь периодически навещать.
«Глава Telegram Павел Дуров в 2018 году рассматривал возможность перевезти свою семью в Париж - в тот же год, когда он встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном и обсудил с ним получение французского гражданства», — пишет издание.Болгар также рассказала, что Дуров заключил нотариально заверенный договор, по которому обязывался компенсировать все ее траты на аренду особняка.
«Однако Болгар поменяла свое решение и перед переездом расторгла соглашение. В итоге она поселилась в Женеве, но в последствии продолжала встречаться с Дуровым в Париже, останавливаясь в дворцах в центре города, включая Ритц», — указано в материале.Болгар также поделилась, что до 2022 года они с Дуровым продолжали обсуждать возможность купить жилье либо в Женеве, либо во Франции, но рядом со Швейцарией. По ее словам, глава Telegram планировал купить дом за 100 млн евро.
Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, ранее заявляла, что суд в Швейцарии лишил его родительских прав. Ряд экспертов утверждает, что женщина может быть связана со спецслужбами Запада. Что об этом известно, кто такая Ирина Болгар — читайте в материале «Радио 1».
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