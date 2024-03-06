Politico: США и ЕС не могут договориться по поводу конфискации российских активов

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США и страны Европейского союза не могут прийти к единому мнению по поводу конфискации замороженных российских активов за рубежом. Между традиционными союзниками на Западе наметился раскол.
К тому же, отмечают авторы публикации, Европа намерена использовать только доходы от российских активов, в то время как Белый дом настаивает на их полном изъятии. По информации издания, американские чиновники оказывают давление на европейских коллег, однако Еврокомиссия не хочет идти дальше намеченного плана. В ЕС опасаются, что полная конфискация российских активов негативно скажется на инвестиционной привлекательности Европы и отпугнет инвесторов в европейскую экономическую зону. К тому же, существует вариант ответных действий Москвы в виде изъятия европейских активов в России, заключают авторы материала.
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Александр Бойцов