Нобелевский лауреат Шиллер: Конфискация активов России сравнима с катаклизмом

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Нобелевский лауреат по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер заявил что конфискацию замороженных активов России можно сравнить с катаклизмом. Об этом пишет La Repubblica.
Кроме того, подобный шаг ускорит дедолларизацию в мире, так как граждане многих стран начинают задумываться о том, насколько безопасно хранить сбережения в долларах.
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