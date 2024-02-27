Байдену нужны законные полномочия от Конгресса на конфискация активов РФ

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Американскому лидеру Джозефу Байдену необходимы законные полномочия от Конгресса США для конфискации российских активов, которых у него пока нет, об этом сообщили в Белом доме.
Напомним, в конце января 2024 года в Соединённых Штатах одобрили законопроект по конфискации активов Центрального банка РФ и других суверенных активов, которые планируют направить на помощь Украине.
Сообщалось, что из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, в случае конфискации США сможет использовать только пять миллиардов. Также отмечалось, что если Штаты найдут подходящие инструменты для завершения конфискации — это станет первым случаем, когда Америка конфискует активы ЦБ страны, с которой она не находится в состоянии войны.
Однако, как стало известно сегодня, Байден всё ещё должен получить одобрение от американского Конгресса, чтобы конфисковать российские активы.
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Сообщалось, что из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, в случае конфискации США сможет использовать только пять миллиардов. Также отмечалось, что если Штаты найдут подходящие инструменты для завершения конфискации — это станет первым случаем, когда Америка конфискует активы ЦБ страны, с которой она не находится в состоянии войны.
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Евгения Парфентьева