Подмосковье представило проекты в здравоохранении на выставке-форуме «Россия»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область представила уникальные проекты на выставке-форуме «Россия», где в пятницу прошёл День здоровья. На тематических площадках демонстрировались достижения в сфере медицины, в том числе новейшие научные разработки. Специалисты делились рекомендациями по здоровому образу жизни.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил стенд Московской области и познакомился с проектами, которые реализуются в регионе – «Я родился в Подмосковье» на примере Наро-Фоминского перинатального центра и «Эффективный ФАП» на примере Егорьевской центральной районной больницы.
Гостям продемонстрировали проведение первого этапа диспансеризации. Они смогли сделать электрокардиограмму, сдать кровь на холестерин, глюкозу и гемоглобин, измерить внутриглазное давление, рост, вес, высчитать индекс массы тела.
На стенде размещена интерактивная карта областных фельдшерско-акушерских пунктов. Она позволяет узнать, как до них добраться, записаться к врачу онлайн, пройти диспансеризацию, получить льготные лекарства и телемедицинские консультации.
Также на выставке прошло несколько мастер-классов. Самый большой интерес вызвал мастер-класс «Роды глазами мужчин». Любой желающий мог почувствовать себя в роли роженицы.
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«Суть первого проекта – в том, что мы не просто помогаем женщине в родах, а сопровождаем её на всех этапах. Это и профилактика, и адаптация к партнёрским родам, и дальнейшее наблюдение. Другой проект, который мы представляем на площадке выставки «Россия» – «Эффективный ФАП». Это новый функционал фельдшерского пункта, который не ограничивается только приёмом фельдшера. Здесь и телемедицина, и работа узких специалистов, и дневной стационар, и аптека, и первый этап диспансеризации. Всё это необходимо для полноценной медицинской помощи жителям села», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
На стенде размещена интерактивная карта областных фельдшерско-акушерских пунктов. Она позволяет узнать, как до них добраться, записаться к врачу онлайн, пройти диспансеризацию, получить льготные лекарства и телемедицинские консультации.
Также на выставке прошло несколько мастер-классов. Самый большой интерес вызвал мастер-класс «Роды глазами мужчин». Любой желающий мог почувствовать себя в роли роженицы.
«У нас есть электробиосимулятор, который симулирует роды. С его помощью мужчина может понять, что такое схватки. Ему прикрепляют электроды, которые пускают небольшой ток для сокращения передней мышцы живота. Всё это создано для партнёрских родов, чтобы будущая роженица не чувствовала себя в одиночестве, а получала поддержку. В нашем центре открыта школа будущих пап. Туда приходят мужчины и тестируют этот аппарат», – рассказал врач акушер-гинеколог Наро-Фоминского перинатального центра Кирилл Кравец.Как признались будущие папы, тест весьма непростой.
«Думал, что будут какие-то легкие покалывания, но всё оказалось намного тяжелее. Это как очень интенсивная тренировка на пресс. Даже были болезненные ощущения. Могу теперь представить, что испытывает женщина во время родов», – поделился москвич Савва.Представители Подмосковья привезли на выставку много других интересных технологий, рассказала главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.
«Сейчас мы внедряем программу «Репродуктивное здоровье семьи». Ни женщин и мужчин отдельно, а именно семей. Укрепление здоровых традиционных семейных ценностей – главный посыл нашего перинатального центра. Второе направление – полное проведение цикла беременности и помощь в послеродовый реабилитационный период. И третье – тренд на многодетность. Мы контролируем репродуктивное здоровье семей и, когда они решают родить ещё одного ребёнка, начинаем готовить к тому, чтобы у них появился на свет здоровый и крепкий малыш», – пояснила врач.Кещьян поблагодарила руководство Московской области за помощь, отметив, что в регионе созданы все возможности для работы – это и новейшее оборудование, и социальная поддержка коллективу.
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Лора Луганская