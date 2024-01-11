В подмосковном Минтрансе рассказали о дорожной обстановке в регионе утром 11 января

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Многочасовой снегопад, обрушившийся на столичный регион, усложнил дорожную ситуацию на нескольких трассах Московской области, сводку об обстановке, сложившейся на утро четверга, 11 января, предоставили в подмосковном Минтрансе.
«Общая загруженность областных дорог оценивается в 4 балла, однако на некоторых трассах движение затруднено. Заторы наблюдаются на ЦКАД в районе посёлке Большие Вязёмы и у деревни Павловское, а также на десяти шоссе в сторону области. В частности, задержки в пути могут быть при следовании из Москвы по Каширскому, Ленинградскому, Носовихинскому, Новорижскому, Калужскому, Новорязанскому, Можайскому, Пятницкому, Щёлковскому и Волоколамскому шоссе», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию и снижать скорость перед пешеходными переходами.
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