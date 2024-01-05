В Москве и области сохраняется аномально-холодная погода до конда недели

Подмосковье и ДНР заключили соглашение о сотрудничестве по экологическим вопросам. Об сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии и Комитет по экологии ДНР заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется работа по организации ООПТ, изменению климата и другим экологическим направлениям.

Подписание прошло в рамках форума «Россия» на ВДНХ. на нем присутствовали министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.





«Вижу потенциал для туристического роста наших территории, особенно экотуризм на ООПТ. С этого года есть все законные основания для развития этого направления. В апреле мы планируем провести первые выездные экологические мероприятия на территории ДНР. Нам важно делиться нашим опытом с коллегами, особенно с теми регионами, которые нуждаются в быстром развитии и нашей поддержке», — отметил Тихон Фирсов.





Стоит отметить, что министр в рамках форума познакомился с новыми технологиями в области сельского хозяйства и производства продукции, которые представлены на выставке различными регионами страны и пообщался с вице-губернатором Курской области Константином Поляковым. В рамках беседы они обсудили вопрос охотничьего надзора.