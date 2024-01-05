В Москве и области сохраняется аномально-холодная погода до конда недели

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В ведомстве в связи с опасными явлениями рекомендуют не не используйте для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы.
«При использовании электрообогревателей не допускайте перегрузки в электрической сети, не оставляйте их без присмотра. Не оставляйте детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами», — подчеркнули в главном управлении МСЧ по Москве.
Также гостям и жителям Москвы настоятельно рекомендуют ограничить пребывание на улице в сильные морозы и по возможности оставаться дома.
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