Политолог Кынев* стал иноагентом в России

20 февраля 2026, 18:27

Минюст РФ признал политолога Кынева* иноагентом

Министерство юстиции РФ внесло российского политолога Александра Кынева* в реестр иностранных агентов. Это следует из сообщения на сайте ведомства.