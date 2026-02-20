Достижения.рф

Политолог Кынев* стал иноагентом в России

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

Министерство юстиции РФ внесло российского политолога Александра Кынева* в реестр иностранных агентов. Это следует из сообщения на сайте ведомства.



В Минюсте уточнили, что 20 февраля 2026 года Кынева* включили в список на основании распоряжений министерства. По версии ведомства, он распространял недостоверные сведения о решениях российских властей и проводимой ими политике.

Кроме того, деятель участвовал в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов и организаций, признанных нежелательными в России, а также сотрудничает с одной из таких структур, говорится в материале.

Известно, что Кынев* проживает за пределами РФ.

