Политолог Кынев* стал иноагентом в России
Министерство юстиции РФ внесло российского политолога Александра Кынева* в реестр иностранных агентов. Это следует из сообщения на сайте ведомства.
В Минюсте уточнили, что 20 февраля 2026 года Кынева* включили в список на основании распоряжений министерства. По версии ведомства, он распространял недостоверные сведения о решениях российских властей и проводимой ими политике.
Кроме того, деятель участвовал в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов и организаций, признанных нежелательными в России, а также сотрудничает с одной из таких структур, говорится в материале.
Известно, что Кынев* проживает за пределами РФ.
