Против экс-вокалиста «Тараканов» Спирина* возбудили уголовное дело

09 февраля 2026, 18:14

На музыканта Спирина* открыли дело об уклонении от обязанностей иноагента

Дмитрий Спирин* (Фото: РИА Новости/Антон Стеков)

Против бывшего вокалиста группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина* возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщили в Следственном комитете Москвы.