Против экс-вокалиста «Тараканов» Спирина* возбудили уголовное дело

На музыканта Спирина* открыли дело об уклонении от обязанностей иноагента
Дмитрий Спирин* (Фото: РИА Новости/Антон Стеков)

Против бывшего вокалиста группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина* возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщили в Следственном комитете Москвы.



По данным следствия, в июле и октябре 2025 года Спирин* не передал в уполномоченный орган соответствующие сведения. Известно, что он должен был предоставить их согласно законодательству об иностранных агентах.

Как уточняется, музыкант находится за пределами России. Сейчас решается вопрос о его объявлении в розыск.

Ранее сообщалось, что прокуратура хочет открыть дело на иноагента Семена Слепакова*.

Никита Кротов

