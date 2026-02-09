Против экс-вокалиста «Тараканов» Спирина* возбудили уголовное дело
Против бывшего вокалиста группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина* возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщили в Следственном комитете Москвы.
По данным следствия, в июле и октябре 2025 года Спирин* не передал в уполномоченный орган соответствующие сведения. Известно, что он должен был предоставить их согласно законодательству об иностранных агентах.
Как уточняется, музыкант находится за пределами России. Сейчас решается вопрос о его объявлении в розыск.
Ранее сообщалось, что прокуратура хочет открыть дело на иноагента Семена Слепакова*.
